急救｜受傷48小時才可熱敷？新觀念！2點評估冷熱敷時機

甚麼時候該冰敷？甚麼時候該熱敷？物理治療師張正琪表示，冰敷、熱敷的使用要先以「有無急性事件」來評估，再以「主觀感受」判斷熱敷介入的時機點。

工作奔波忙碌，長期下來對身體造成不小的負擔，常常會覺得這裡痠、那裡痛，有時走路、運動還會不小心扭傷、撞傷等等，這些大大小小的傷到底甚麼時候該冰敷？甚麼時候該熱敷？

物理治療師張正琪表示，書上常說急性損傷在緊急處理時一定要先冰敷，48小時後才可以熱敷，但其實「時間」不是重點，冰敷、熱敷的使用要先以「有無急性事件」來評估，再以「主觀感受」判斷熱敷介入的時機點，熱敷前也可以先嘗試冷熱交替3循環。

先用「事件」分辨急性、慢性損傷 再決定冰敷、熱敷

運動扭傷到底該冰敷，還是熱敷？物理治療師張正琪表示，民眾可以依「有無急性事件」來判斷受傷部位要冰敷還是熱敷。

其實傷害可以分為「急性損傷」和「慢性損傷」，急性損傷的產生通常都會有「急性事件」發生，例如：車禍骨折、走路扭傷、運動挫傷等等，而慢性損傷的產生並沒有所謂的事件，它是因為長期使用累積下來造成的身體傷害。

物理治療師張正琪指出，像民眾長期在辦公室工作，使用電腦常覺得脖子痠痛，這種沒有急性事件發生就是慢性損傷，需要熱敷，反之如果有急性事件，就需要先冰敷，之後再讓熱敷介入。