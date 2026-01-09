怪奇物語Dustin患怪病才成功試鏡 甚麼是顱骨鎖骨發育不全CCD？鎖骨點解可以摺埋？

顱骨鎖骨發育不全(Cleidocranial Dysplasia，CCD)是一種罕見的遺傳疾病，全球發生率約一百萬分之一，但此症的嚴重程度差異大，較輕微的患者未被診斷，因此發生率可能更高。

顱骨鎖骨發育不全 特徵

CCD的特徵是延遲顱骨骨縫閉合、鎖骨再生或發育不良及牙齒異常，典型畸形為頭大、臉小、肩下垂以及胸部狹窄。鎖骨可能會有一端的缺陷，偶爾可見完全缺陷的患者，可觸摸到缺陷處，兩側病變患者兩肩關節內收活動極大，嚴重的患者兩側肩膀可在胸前靠攏，並有肱骨頭半脫位情形發生。

另外，患者的顱骨會有顱縫不閉合或延遲閉合的情況，前囟門增大，甚至可達眼框邊緣，顱縫很寬，少數病例直到成人時仍未閉合。也可能有眼間距加寬，長牙較慢，乳牙剝落較慢，多生牙(Supernumerary teeth)，咬合不正(malocclusion)，但顱底正常。