恐怖片點解吸引人？仲可以緩解焦慮？專家解䆁「又驚又要睇」心理機制！

有人完全無法應付恐怖電影，有人卻看得津津有味，還有人半摀著眼睛還是要看，恐怖電影為何讓世人如此著迷？根據BBC報道，專家表示，恐懼感會觸發人們對危機的本能反應，選擇戰鬥或逃跑遠離威脅。觀看恐怖片不只是追求刺激感，還能刺激大腦在安全的環境下學習應對生活的不確定性，未來甚至有望應用於心理治療，幫助緩解焦慮和抑鬱。

人類有「病態的好奇心」 研究揭恐怖片愛好者 3 類型

為甚麼恐怖故事為何在人類文化中這麼普遍？美國亞利桑那州立大學心理學家 Coltan Scrivner表示，早在4,000年前留下的文物，就可見可怕的惡魔和怪獸，有一種解釋認為恐怖故事讓人或動物可以為可能的威脅做好準備，像是瞪羚常常在遠處觀察捕食者，然後逃離。「而人類擁有創造、傳播和消費故事的能力，呈現出比其他生物更為『病態的好奇心』。」

在問卷調查中，Scrivner心理學家招募約400名參與者，分析他們觀看恐怖片的體驗。這些人可分為3種類型：

腎上腺素愛好者：喜歡恐懼帶來的生理反應，表示恐懼讓自己「更加鮮活」。 提心吊膽者：不喜歡恐怖片帶來的緊張感，但享受戰勝恐懼的喜悅，表示這個過程幫助他們更了解自己的其他面向。 黑暗應對者：將恐怖片當作應對現實生活的方式，例如透過恐怖片探索世界的暴力程度，提醒自己現實生活有多麼安全，也有人把血腥暴力的場面作為緩解焦慮和抑鬱的工具，或考驗自身勇氣的手段。

恐怖片刺激大腦 1 機制活躍 在安全的環境學習應對不安

澳洲莫納什大學意識與冥想研究中心Mark Miller研究員表示，人天生就傾向於逃避和避開危險、噁心、有害、可怕的事物，但又會被一種莫名的吸引力所驅使，想要繼續接觸這些事物。他認為，恐怖故事製造「剛好的不確定性」，讓大腦解讀新事物和制訂應對措施的「預測機制」保持活躍，進而可以更好地預判未來的威脅、應對現實生活中長期的不確定性。

「恐怖片提供我們體驗恐懼、厭惡情緒和壓力的機會。」米勒研究員指出，人們可以藉此學習調節對不安的壓力反應來減輕焦慮，過程中還能待在舒適且安全的梳化，同時可以隨時暫停影片、離開房間或躲在爆谷桶後面，主動控制恐懼的程度。Scrivner心理學家也發現，恐怖電影愛好者在新冠疫情高峰期表現出更強的心理韌性，例如更傾向於認同「我一直很平靜地看待疫情新聞」和「我相信自己有能力度過這段艱難時期」等。