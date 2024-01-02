患無精症 仍有生育機會

有研究數據指出，香港不育診所近400名男性新個案中，36%診斷為「無精症」；2021年意大利研究亦指，曾患新冠康復男性，20%男士精液完全沒有精子，情況不容忽視！幸而找出真正原因之後亦有方法治療，得以生兒育女。
生殖醫學專科醫生翁淑菲表示，「正常男士一次射精，精液大約2至5毫升，精液內應該帶有精子。如果射精出來的精液內完全沒有精子，就稱為『無精症』，難以自然生育。」
成因多樣
正常情況下，大腦發出激素訊號，刺激精子在睾丸中產生，在附睾中完成發育，移動到輸精管，之後與精液一起射出體外。無精症的成因有幾大類：
1. 阻塞性無精症：輸送精子的管道阻塞，令精子無法到達精液。可能是先天性無輸精管，也可能是過往腮腺炎或性傳染病等的感染，導致管道阻塞。
2. 非阻塞性無精症(睾丸衰竭)：睾丸功能下降，無法正常製造精子。原因可能是遺傳病如克蘭費爾特綜合症或Y染色體微缺失、化療、電療、精索靜脈曲張、睾丸未降或某些藥物導致。部分個案原因不明。
3. 下丘腦或腦下垂體問題：大腦無法發出激素訊號來刺激精子的產生，原因包括腦腫瘤、腦部手術或電療史、基因缺陷等，並不常見。
4. 逆行射精：在性高潮期間精液進入膀胱，而不是通過陰莖射出體外。糖尿病、前列腺或膀胱手術史、脊髓損傷或某些血壓或情緒障礙藥物等可引起。
未必有症狀
許多患者並不察覺問題，直至受孕困難(不育)求醫時才發現。取決於病因，部分患者也會出現一些徵狀，翁淑菲續指，「睾丸衰竭的男性可能因男性荷爾蒙低而性慾下降，或有性功能障礙；逆行射精者在性高潮時可能只有很少或沒有精液射出，但及後小便會尿液混濁，因當中混有精液。」
檢查助找確切病因
生殖醫學科及泌尿科醫生會為患者做身體檢查、精液及尿液、抽血檢驗腦下垂體和男性荷爾蒙等，以助確診和找出成因，並決定最佳治療方案。翁淑菲認為，「即使被診斷患有無精症，也毋須太沮喪。依照不同的病因，生殖醫學科及泌尿科醫生會採取不同的治療方式，還是有機會成功受孕的。」
針對病因制訂對策
阻塞性無精症者可考慮重建手術以疏通阻塞，或以手術直接從睾丸取精進行試管嬰兒。睾丸衰竭也是通過手術取精，其成功率取決於確切的病因。至於下丘腦或腦下垂體問題，需要注射激素以刺激睾丸製造精子。逆行射精人士可考慮停止相關致病藥物，或從尿液中提取精子用於輔助生殖治療。翁淑菲最後提醒男士，應採取健康的生活方式，「不吸煙、保持健康的體重、定期運動。應穿寬鬆的褲子，並避免暴露在溫泉或桑拿等高溫下，因為熱力會殺死精子及影響睾丸造精功能。」