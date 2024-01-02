患無精症 仍有生育機會

成因多樣

正常情況下，大腦發出激素訊號，刺激精子在睾丸中產生，在附睾中完成發育，移動到輸精管，之後與精液一起射出體外。無精症的成因有幾大類：

1. 阻塞性無精症：輸送精子的管道阻塞，令精子無法到達精液。可能是先天性無輸精管，也可能是過往腮腺炎或性傳染病等的感染，導致管道阻塞。

2. 非阻塞性無精症(睾丸衰竭)：睾丸功能下降，無法正常製造精子。原因可能是遺傳病如克蘭費爾特綜合症或Y染色體微缺失、化療、電療、精索靜脈曲張、睾丸未降或某些藥物導致。部分個案原因不明。

3. 下丘腦或腦下垂體問題：大腦無法發出激素訊號來刺激精子的產生，原因包括腦腫瘤、腦部手術或電療史、基因缺陷等，並不常見。

4. 逆行射精：在性高潮期間精液進入膀胱，而不是通過陰莖射出體外。糖尿病、前列腺或膀胱手術史、脊髓損傷或某些血壓或情緒障礙藥物等可引起。

未必有症狀

許多患者並不察覺問題，直至受孕困難(不育)求醫時才發現。取決於病因，部分患者也會出現一些徵狀，翁淑菲續指，「睾丸衰竭的男性可能因男性荷爾蒙低而性慾下降，或有性功能障礙；逆行射精者在性高潮時可能只有很少或沒有精液射出，但及後小便會尿液混濁，因當中混有精液。」