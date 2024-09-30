患糖尿病 又怕低血糖？

「明明我有糖尿病，身邊每一位都怕我血糖高叫我不要吃糖，唯獨醫生怕我血糖低，要我隨身帶著糖，真是本世紀最大謎題啊！」不少人都經歷過這問題，的確耐人尋味。到底為甚麼醫生竟然會提醒糖尿病人隨身攜帶糖果呢？ 屈臣氏註冊藥劑師潘朗軒表示，「糖尿病的本質其實並不是血糖高，而是身體調節血糖的能力變差。例如身體無法分泌足夠胰島素，或者細胞對胰島素的敏感度下降，令身體無法正常消耗或處理糖分，容易導致血糖過高。換言之，糖尿病只是血糖容易過高，並不代表不會過低。」

血糖或被過分壓低 由於現代科學未能完全根治糖尿病，只能靠糖尿病藥物幫助身體控制血糖。可是當開始使用新藥物時，醫生還在調校劑量，俗稱「校藥」。潘朗軒續指，「由於身體未接觸過這些藥物，在使用前未能知道身體對藥物的反應。無論醫生用藥多保守，始終還是有可能因為對藥物反應過大，血糖被過分壓低，從而導致低血糖。」 另外，部分藥物起效較快較明顯，例如磺胺尿素劑及短效胰島素，使用後血糖下降得比較急促，因此較大機率出現低血糖的情況。所以，這類藥物都必須在餐前或餐後短時間內使用，甚至與餐同服，以免血糖過低。



須向醫生反映 低血糖常見的徵狀為皮膚濕冷、頭暈、無力及顫抖等，嚴重低血糖更會出現神志不清，甚至昏迷的情況。在糖尿病患者中，常見的低血糖原因還有過量用藥、不定時或延遲進食及進食分量不足。如果低血糖情況持續惡化，得不到適當處理的話，不但有可能引發器官衰竭等急性併發症，嚴重者更可致命。潘朗軒指，「當出現低血糖徵狀時，可盡快服食含糖分的食物或飲品，及後亦應向醫生如實反映情況，以便醫生調校藥量，如果情況嚴重更應立即前往急症室求醫。」