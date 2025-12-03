悲傷情緒積喺心恐患8種癌 營養師教食5種食物趕走壞情緒

壞心情也可能會致癌？有營養師指出，如果悲傷情緒一直堆積在心中，無法宣洩的話，有可能會導致患上8種癌症。營養師表示，有5種食物有助趕走壞情緒，以減低患癌風險。
悲傷情緒積喺心恐患8種癌
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，若壞情緒如果長期堆積在心裡，不僅可能會影響免疫系統的平衡，還有可能增加罹患癌症的風險。以下是與情緒相關的8種癌症：
1. 肺癌
- 情緒特徵：對生活變化或生死議題感到恐懼。
- 表現：長期處於壓力或焦慮中，常常感到無力與情緒上的窒息感。
2. 甲狀腺癌
- 情緒特徵：性格繃緊、容易焦慮。
- 表現：時常覺得「想做卻力不從心」，容易糾結，責任感過重。
3. 女性乳癌
- 情緒特徵：情感壓力未能釋放，親情或人際關係上常常出現衝突。
- 表現：容易把委屈放在心裡，不願表達，長期積壓情緒使身心得到繃緊。
4. 胃癌
- 情緒特徵：憤怒或委屈的情緒無法釋放，常壓抑情緒。
- 表現：「情緒消化不良」成為壓力的來源。
5. 肝癌
- 情緒特徵：害怕匱乏與空缺，對失去感到不安。
- 表現：總是擔心資源不足，情緒長期繃緊。
6. 胰臟癌
- 情緒特徵：與家庭相關的情緒衝突未解，內心矛盾持續發酵。
7. 淋巴癌
- 情緒特徵：缺乏安全感，自我信心低。
- 表現：易感到焦慮，害怕被否定，心裡失去穩定感，身體也會隨之緊張。
8. 大腸直腸癌
- 情緒特徵：壞情緒難以消化，總是壓抑在心裡。
- 表現：長期的壓力累積對腸胃健康造成影響。
5種食物趕走壞情緒
營養師高敏敏指，如果要穩定情緒，可以透過日常飲食來補充相關的營養素，幫助身體回到平衡狀態：
1. 深海魚類(如三文魚、鯖魚)：
- 含有Omega-3脂肪酸，有助於穩定情緒，減少焦慮及抑鬱。
2. 全穀與堅果類(如燕麥、糙米、核桃、腰果)：
- 提供B群維他命、鎂與色胺酸，增強能量代謝及血清素生成。
3. 深綠色蔬菜(如菠菜、芥藍)：
- 含葉酸與鎂，紓緩壓力荷爾蒙，穩定神經系統。
4. 乳製品與乳酪：
- 補充色胺酸及益生菌，調整腸道菌相，改善情緒。
5. 香蕉與黑朱古力：
- 富含維生素B6與可可多酚，促進快樂荷爾蒙分泌。
營養師高敏敏提醒，情緒如果長期堆積，真的會「吃掉健康」。因此，不要再逞強堅持一個人承受。保持均衡的飲食、充足的睡眠以及適度的運動，讓身體與情緒共同回到平衡，這才是最有效的防癌方法。