悲傷情緒積喺心恐患8種癌 營養師教食5種食物趕走壞情緒

壞心情也可能會致癌？有營養師指出，如果悲傷情緒一直堆積在心中，無法宣洩的話，有可能會導致患上8種癌症。營養師表示，有5種食物有助趕走壞情緒，以減低患癌風險。

悲傷情緒積喺心恐患8種癌 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，若壞情緒如果長期堆積在心裡，不僅可能會影響免疫系統的平衡，還有可能增加罹患癌症的風險。以下是與情緒相關的8種癌症： 1. 肺癌 情緒特徵：對生活變化或生死議題感到恐懼。

表現：長期處於壓力或焦慮中，常常感到無力與情緒上的窒息感。 2. 甲狀腺癌 情緒特徵：性格繃緊、容易焦慮。

表現：時常覺得「想做卻力不從心」，容易糾結，責任感過重。 3. 女性乳癌 情緒特徵：情感壓力未能釋放，親情或人際關係上常常出現衝突。

表現：容易把委屈放在心裡，不願表達，長期積壓情緒使身心得到繃緊。 4. 胃癌 情緒特徵：憤怒或委屈的情緒無法釋放，常壓抑情緒。

表現：「情緒消化不良」成為壓力的來源。 5. 肝癌 情緒特徵：害怕匱乏與空缺，對失去感到不安。

表現：總是擔心資源不足，情緒長期繃緊。 6. 胰臟癌 情緒特徵：與家庭相關的情緒衝突未解，內心矛盾持續發酵。

7. 淋巴癌 情緒特徵：缺乏安全感，自我信心低。

表現：易感到焦慮，害怕被否定，心裡失去穩定感，身體也會隨之緊張。 8. 大腸直腸癌 情緒特徵：壞情緒難以消化，總是壓抑在心裡。

表現：長期的壓力累積對腸胃健康造成影響。

5種食物趕走壞情緒 營養師高敏敏指，如果要穩定情緒，可以透過日常飲食來補充相關的營養素，幫助身體回到平衡狀態： 1. 深海魚類(如三文魚、鯖魚)： 含有Omega-3脂肪酸，有助於穩定情緒，減少焦慮及抑鬱。 2. 全穀與堅果類(如燕麥、糙米、核桃、腰果)： 提供B群維他命、鎂與色胺酸，增強能量代謝及血清素生成。 3. 深綠色蔬菜(如菠菜、芥藍)： 含葉酸與鎂，紓緩壓力荷爾蒙，穩定神經系統。 4. 乳製品與乳酪： 補充色胺酸及益生菌，調整腸道菌相，改善情緒。 5. 香蕉與黑朱古力： 富含維生素B6與可可多酚，促進快樂荷爾蒙分泌。 營養師高敏敏提醒，情緒如果長期堆積，真的會「吃掉健康」。因此，不要再逞強堅持一個人承受。保持均衡的飲食、充足的睡眠以及適度的運動，讓身體與情緒共同回到平衡，這才是最有效的防癌方法。