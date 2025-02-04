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健康
2025-02-04 10:33:00

情人節2025｜DIY健康生朱古力教學 為摯愛送上甜蜜蜜情人節

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情人節2024｜DIY健康生朱古力教學 為摯愛送上甜蜜蜜情人節

情人節2024｜DIY健康生朱古力教學 為摯愛送上甜蜜蜜情人節

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浪漫的情人節，想與愛人或摯友分享甜蜜？就送上親手製作的大熱甜點——生朱古力吧！今次的朱古力以豆腐代替鮮忌廉，變成一道較為健康的美食，而又可以保留柔軟順滑的口感。

自製朱古力

不少人會在情人節為伴侶親手炮製朱古力。

三種基本材料

很多人以為生朱古力是指未經煮熟的朱古力，其實「生」是源於日文，生指的其實「新鮮」，只需要三種基本材料，包括調溫朱古力、鮮忌廉及可可粉，亦可按喜好加入牛油或酒精。但這種生朱古力，鮮忌廉含量相當高，加上朱古力的油脂和糖，多吃幾顆也對身體造成負擔。

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朱古力

豆腐生朱古力保持軟滑口感之餘，又可滿足嗜甜的慾望。

減低負擔

為了減低負擔，有營養師便構思出低熱量高蛋白的「豆腐生朱古力」。這個改良版的生朱古力，利用豆腐本身的綿密口感取代鮮忌廉，大大降低熱量和油脂，保持軟滑口感之餘，又可滿足嗜甜的慾望。

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做法簡單

製作健康生朱古力的材料十分簡單，只要約300克的軟豆腐，200克82%朱古力，少許鹽及可可粉。做法亦不複雜：

  1. 將豆腐重壓一小時以搾出水分，然後將豆腐壓碎過篩或以攪拌機打成泥。
  2. 朱古力隔水加熱至溶化，加入少許鹽。
  3. 將豆腐加入朱古力醬並拌勻，然後倒入模型中。
  4. 放入雪櫃冷藏至凝固。
  5. 取出後切成方塊，再撒上可可粉裝飾。

將生古力放在盒中，就可以為摯愛送上一份健康又甜蜜的心意。

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