情緒病｜抑鬱症症狀、焦慮症症狀？疫情誘發情緒病？解構情緒病成因

疫情過後，生活好像逐步復常，但是大家的情緒反而未能復常，近期更接二連三出現因為情緒問題而輕生的個案。精神科專科醫生陳君訥就為大家解釋情緒病的成因，以及哪些人較高危。

Q ：香港人是否常輕視情緒問題？ 精神科一直給人感覺很神秘：仍然會有人覺得精神科病房或醫院是令人害怕的地方；認為精神病患者總是表現極端失控。其實這都是因為人對精神健康認識不足及誤解所致，也有由於某些傳媒報道、電影所造成的既定印象。外間對精神科醫院的環境、病人，甚至醫生的工作都不太正面。在香港，仍然有不少人很害怕自己情緒有問題，覺得情緒有問題就代表「黐線」、「軟弱」、「睇唔開」，所以就算有精神或情緒問題都不願或不敢同人傾訴，甚至覺得進行心理輔導、睇精科醫生好大陣仗而卻步。

Q ：抑鬱症症狀及焦慮症症狀？ 抑鬱症病徵：情緒低落，沒精打采，對很多事情都提不起勁，失去興趣，很「頹」。睡眠、胃口出現問題，對自己、將來充滿負面、悲觀的想法。嚴重者更有自殺的念頭。專注力及記性下降、神不守舍等。 焦慮症病徵：過分地、持續地覺得擔心、焦慮、緊張，通常是無緣無故地、不成比例地覺得驚和緊張。身體亦會出現出汗、心跳加快、呼吸急促、肌肉繃緊、手騰腳震；胃口和睡眠不好等的病徵。 部分病人同時會出現抑鬱及焦慮病徵。

▼ 抑鬱症｜8大徵狀你要知 ▼ (連續兩星期出現5項或以上便可能患 抑鬱症)

Q ：甚麼人較易患上情緒病？ 情緒病是由生理因素、心理因素與環境壓力相互影響而引起的腦細胞功能障礙。失靈的就是負責調節情緒的腦部細胞。 腦細胞失靈可以源於遺傳了有缺損的基因。因此有精神疾病家族史的人患上精神疾病的風險較高。其實，任何的腦部創傷或疾病，例如：創傷性腦部損傷、濫用藥物、酒精、細菌病毒感染(腦炎)、腦退化等都可能導致大腦調節情緒區域的損傷，令我們容易出現情緒問題。 另外，長期及過量的壓力會減少腦源性神經營養因子(BDNF)，腦細胞不能正常生長及運作，因而引起情緒病。 心理因素係指我們的性格，性格是面對外在及內在經歷時，慣常會出現的思想、情緒、行為模式。我們與生俱來的脾性、過去的人際關係與經歷均可影響性格的形成。性格會影響我們如何詮釋、看待，以及如何應對難關和生活中的大小事，因此可以緩解或加重我們承受的壓力，繼而影響體內壓力反應系統的反應。愈來愈多研究顯示，長期反覆的壓力會導致體內壓力反應系統出現長期壓力反應，造成腦細胞功能障礙，使我們容易出現情緒疾病。

Q ：為甚麼新冠疫情會引致情緒問題？ 總括來說，三年疫情期間，精神健康問題的確有上升的趨勢，尤其是由調查對象自己填寫的問卷調查，他們報告的焦慮指數、抑鬱指數較疫情前高，亦有較多的人感覺到孤獨及有睡眠問題。因此有研究推論，抑鬱症、焦慮症的發病率會增加，但實際情況尚有待進一步研究確實。畢竟多了焦慮、抑鬱的感覺不等於患上抑鬱症或焦慮症。 其中一個原因是於疫情期間，充滿著前所未有的不確定性與轉變。例如：擔心自己及家人染疫、防疫隔離措施、社交娛樂、社會服務的限制、工作經濟的影響等，大家都摸著石頭過河，面對莫大的壓力，因此影響了情神健康。 另外，亦有研究找到了部分染疫後的病人，大約20%至30%病人出現疲倦、焦慮、抑鬱、記憶力下降，專注力下降等徵狀，可持繼數星期或數月。至於情緒問題嚴重到被診斷為焦慮症大約有7%，抑鬱症則為4.5%。COVID病情愈嚴重的病人，特別是需要入院、出現腦炎，或需要深切治療部護理的病人，較大機會出現情緒記憶力專注力問題。 COVID 後出現情緒問題可以是由於生理、心理環境因素。 感染時，病毒可從嗅覺神經進入腦部，因而影響腦細胞運作；另外於感染時，免疫系統會釋出不同細胞因子去消滅病毒，但過程中亦可能引起腦細胞功能障礙。 至於心理環境因素，染疫後擔心出現重症與死亡、擔心及內疚令家人染病、隔離時的難受與不便、對工作生計的影響等等，都能增加不少壓力，從而增加患上情緒病的機會。尤其是疫情前，本身已承受了不少工作、家庭、生活壓力，精神健康已不是太理想(suboptimal ，即所謂亞健康情況)，這場疫症，無論染疫與否，都可以是壓倒駱駝最後的一根稻草，演變成情緒病。

青少年及Young adults在疫情期間受到的影響較大，較易有情緒問題。

Q ：甚麼年紀人士受疫情影響而出現情緒問題？ 女性於疫情後較多出現情緒問題，本身有長期病的亦有較大機會。 有某些研究指青少年及Young adults(年紀較輕的成年人)，相對於幼童、年紀較成熟的成年人影響較大。因為於這個年紀，與外界聯繫及互動對心智行為發展甚為重要，因此COVID的社會轉變對他們有較大的影響。