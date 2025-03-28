情緒皮膚雙管齊下 治療白蝕症

白蝕症又名白斑症或白癜風，影響約1%港人，是自體免疫疾病的一種。雖然白蝕症不會危及健康和性命，但影響外觀、旁人誤解、確診時間長等，都容易造成患者的情緒困擾。 皮膚及性病科專科醫生陳俊彥表示，白蝕症成因未明，或是先天基因缺陷，加上外界刺激，造成免疫系統的T淋巴細胞失調，攻擊並抑制黑色素細胞的功能，令皮膚出現白斑。「白斑可在身體任何地方出現，而面部、手背、小腿等較常外露的地方，對患者影響較大。」

易與其他皮膚病混淆 白蝕症容易與汗斑或白色糠疹等皮膚病混淆，以致患者平均需2.4年才確診，陳俊彥解釋3種病的分別，「白蝕皮邊界最明顯膚色最白；汗斑為黴菌感染，膚色會略淺，邊界不及白蝕分明，常見於腋下、頸、背、前胸等常出汗位置；白色糠疹邊界不明顯，常見於濕疹或乾燥部位。」醫生可透過家族病史、伍德燈檢查作診斷，如難以判斷也可作皮膚活檢助確診。 增情緒困擾 研究發現，逾半患者以為白蝕症可能無法治療，亦有44.6%患者放棄尋找有效的治療方法。而事實上，有49%患者認為正接受的治療沒有效果，絕大部分患者表示需要新及更好的治療方法。精神科專科醫生李靖國續指，「治療屢屢碰壁，令58%患者出現不同程度的情緒問題，包括焦慮症和抑鬱症。因為此症常於10至30歲期間發病，年紀輕的或成為同輩間的笑柄、被排擠，難以認識新朋友；女性亦容易容貌焦慮，化妝品也難以掩蓋患處；甚至影響服務業等須接待客人的工作。」加上患者常被告知無藥可治、家人朋友因不理解的無心傷害，也令患者分外孤獨，感到無希望的話可能會產生輕生念頭。



療效有改善 雖然白蝕症未能根治，但有多種方法處理。情況較輕微的可從生活習慣上著手，做好防曬，避免曬傷；中度至嚴重者有紫外線光學治療、外用或口服類固醇，以及較新的口服或外用JAK抑製劑。陳俊彥指JAK抑制劑可阻截T淋巴細胞的訊號，令黑色素細胞重新活躍，漸漸回復正常膚色。研究指使用外用JAK抑制劑，在面、頸等吸收較好的部位，30%患者治療24周後可改善75%，一半患者改善50%；治療一年的話，一半患者改善75%或以上。「如療效果理想，患者可以慢慢減低劑量，甚至有望停藥。」而患者發病一年內接受治療，效果較為理想。 生活重回正軌 一名三十多歲的女患者，雖然只花了數月便確診白蝕症，但由於病情發展迅速，一、兩個月便由小白點擴展至半隻手臂，令她嚴重焦慮，每天檢查皮膚逾1小時找新增白斑，本來喜愛戶外活動的她也停止所有日間活動避開陽光，包括工作，只會因見醫生才外出；情緒也接近崩潰，出現輕生念頭。幸而向精神科專科醫生求助之後，處方了抗抑鬱和抗焦慮藥物，同時使用外塗JAK抑制劑，情緒和皮膚都有改善，雖未重回職場，但也願意和丈夫於清晨外出跑步。