想長命定早死？ 15項長壽習慣令人活得更長久

醫藥及衞生水平不斷提升，令人們的壽命愈來愈長，怎樣才能健康長壽？綜合近年的研究數據，有15項生活習慣可以幫助延長壽命，若能在40歲開始實踐當中8大主要項目，可以增壽24年，即使60歲才開始，仍然可以多活18年。

遵守8大習慣

事實上，去年一項研究便顯示，想讓身體保持健康年輕，就要遵守8個重要習慣，包括規律運動、健康飲食、減輕壓力、良好睡眠、積極社交、不吸煙、不濫藥及控制飲酒量。如果40歲開始遵守這8大習慣，壽命可以增多24年，50歲實踐則可增壽21年。

在增壽之餘，大家也要避開4項「減壽」因素，例如每生一個孩子會減壽7歲，生活壓力大則減壽2.8歲，靜態生活會減壽8歲，患有高血壓則可減壽減6個月至3歲。

如果你想健康長壽，就要立即檢視自己的生活習慣，及早糾正才能命長久呢！