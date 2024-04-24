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健康
2024-04-24 11:30:00

想長命定早死？ 15項長壽習慣令人活得更長久

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想長命定早死？ 15項長壽習慣令人活得更長久

想長命定早死？ 15項長壽習慣令人活得更長久

醫藥及衞生水平不斷提升，令人們的壽命愈來愈長，怎樣才能健康長壽？綜合近年的研究數據，有15項生活習慣可以幫助延長壽命，若能在40歲開始實踐當中8大主要項目，可以增壽24年，即使60歲才開始，仍然可以多活18年。

15項增壽習慣｜40歲起實踐8大項，可增壽24年（am730製圖） 15項增壽習慣｜良好睡眠＋4.7歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜適量飲酒＋1歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜性生活規律＋4-7歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜恆常運動＋4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜多喝水＋15歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜吃大量水果、堅果種籽＋10.8歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜不吸煙＋10歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜維繫伴侶情感，每相伴10年＋1.5歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜取得學位＋1.4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜瘦腰圍＋3.5歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜有宗教信仰＋4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜參與志願工作＋1歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜常玩拼圖字謎＋10歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜住在鄉郊地區＋2歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜退休後從農村遷居城市＋1歲（am730製圖）

15項增壽習慣

綜合外國多項研究分析則顯示，15項增壽習慣可以帶來不同程度的影響：

  • 良好睡眠＋4.7歲
  • 適量飲酒＋1歲
  • 性生活規律＋4-7
  • 恆常運動＋4歲
  • 多喝水＋15歲
  • 吃大量水果、堅果種籽＋10.8歲
  • 不吸煙＋10歲
  • 維繫伴侶情感，每相伴10年＋1.5歲
  • 取得學位＋1.4歲
  • 瘦腰圍＋3.5歲
  • 有宗教信仰＋4歲
  • 參與志願工作＋1歲
  • 常玩拼圖字謎＋10歲
  • 住在鄉郊地區＋2歲
  • 退休後從農村遷居城市＋1歲
想長命定早死？ 15項長壽習慣令人活得更長久

多喝水可增加15歲！

遵守8大習慣

事實上，去年一項研究便顯示，想讓身體保持健康年輕，就要遵守8個重要習慣，包括規律運動、健康飲食、減輕壓力、良好睡眠、積極社交、不吸煙、不濫藥及控制飲酒量。如果40歲開始遵守這8大習慣，壽命可以增多24年，50歲實踐則可增壽21年。

在增壽之餘，大家也要避開4項「減壽」因素，例如每生一個孩子會減壽7歲，生活壓力大則減壽2.8歲，靜態生活會減壽8歲，患有高血壓則可減壽減6個月至3歲。

如果你想健康長壽，就要立即檢視自己的生活習慣，及早糾正才能命長久呢！

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