想降三高、減肥 「限制熱量」還是「限制時間」較好？

限制熱量或限制時間內飲食，是否會改善體重過重、糖尿病患者，或三高患者的健康？台大公衛學院教授陳秀熙率領團隊於《健康智慧生活圈》直播節目探討限時飲食及間歇性飲食對於健康的影響。根據多項研究顯示，對於肥胖者而言，限制熱量的飲食方法相較於限制時間更為重要；糖尿病人進行「間歇性限時飲食」可改善血糖；高血壓患者則適合「斷食＋得舒飲食」。

精準間歇進食法 在2005年之前，以速食文化為主流的美國，餐點當中幾乎找不到蔬菜，然而在2005年時，斷食法的研究興起，發現這樣的飲食方法會影響腸道微生態，並進一步影響免疫系統。因此，美國掀起了一陣健康長壽飲食的風潮，透過熱量限制飲食、間歇性進食、生酮飲食或蛋白質限制飲食可以達到抗衰老的效果，在不同族群使用相對應的飲食方法，有機會讓人們更長壽。目前也已經有動物實驗證實，熱量限制飲食可延長動物壽命，且限制熱量、進食時間、食物種類調節的代謝路徑，可延緩細胞老化。 因此，科學家提出「精準健康長壽飲食」的展望，人們是否能長壽的影響因子包括遺傳、性別、肥胖與慢性病，透過精準介入對應的飲食方法，以及在腸道菌相的輔助之下影響老化生物表現路徑(mTOR)，並達到抗氧化、抗發炎而延年益壽的效果。