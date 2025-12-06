愈來愈難識朋友？覺得孤獨係身體響警號！掌握5點無負擔建立「微連結」

「友誼」不只限於深度的交心，日常生活中的小互動，像與鄰居打聲招呼、在常去的咖啡廳與店員聊上幾句，也能減少孤獨感。

朋友圈變得愈來愈小是長大的必經之路，只能默默接受？成年後，交朋友不再像小時候那麼容易，如果因此時常感到孤單，可能不只是心情不好這麼簡單！The Conversation報道，澳洲雪梨科技大學健康研究所Anastasia Hronis臨床心理學家表示，孤獨已悄悄成為澳洲重要的健康議題，影響不同年齡、背景和人生階段的人，與心理困擾、壓力反應甚至身體健康都有相關。她也教大家如何透過簡單的方式「重新與社會建立連結」，就算只是點頭之交都能帶來幫助。

「成年人的友誼」益身心 但忙碌、信任不足成阻礙

Hronis心理學家表示，孤獨感與心理困擾密切相關，相反地，成年人之間的友誼，尤其是能提供情感支持與陪伴的高品質人際關係，有助預防抑鬱與焦慮等心理健康問題。研究也發現，好的友誼能減弱大腦在壓力時的反應強度，可幫助人們在遭遇逆境後維持較穩定的心理狀態，甚至對身體健康也有益。例如和朋友互動較多的人通常血壓較低、BMI也較健康。

然而，成年後擴展社交圈變得更加困難。除了生活忙碌，人們普遍對陌生人較缺乏信任，也害怕自己被拒絕，如果再加上疾病、身心障礙、行動不便或經濟壓力，都可能讓人更容易陷入社交孤立。

想打破孤獨可以做甚麼？「這樣做」主動踏出第一步

想打破孤獨困境，踏出自己的圈圈重建友誼或結識新朋友，又該怎麼做？對此，Hronis心理學家提出5項「可立即開始」的方法：