感冒好唔返？咳嗽逾兩個月小心「慢阻肺」上門

慢性阻塞性肺病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)，俗稱「慢阻肺」，是全球主要死因之一，但常被誤認為「老化」或「感冒沒好」。臺大醫院提醒，大眾應深入了解COPD的成因、臨床表現與預防策略，並呼籲社會正視呼吸健康，及早行動守護肺功能。

七成 COPD 患者為老煙槍 暴露空氣污染恐降低肺功能

世界衛生組織(WHO)統計指出，COPD長期位居全球主要死因之一，對公共衛生與醫療支出造成沉重負擔。如何在症狀尚輕時及早診斷與介入，是相當重要的課題，臺大醫院院長余忠仁指出，遠離風險因素、早期辨識、持續治療，是守護呼吸健康的三大關鍵。

除了長期吸煙外，長期暴露於室內外空氣污染(如生質燃料燃燒、未適當防護的油煙、二手煙)、職場暴露、以及哮喘控制不佳，也是導致肺部慢性發炎並損傷肺部結構的風險因素。近年臨床亦觀察到部分族群呈現較早出現肺功能下降的趨勢，提醒高風險族群提高警覺並定期進行肺功能檢查

咳嗽、呼吸困難逾兩個月 應及早就醫診斷

臺大醫院胸腔內科簡榮彥醫生提醒，COPD患者常見症狀包括慢性咳嗽、咳痰與呼吸困難，隨時間與病程進展會逐漸惡化，但常被誤認為正常老化或反覆感冒。若出現「超過兩個月慢性咳嗽」、「活動時呼吸困難」、「喘鳴咻咻聲」等症狀，且有上述風險因素暴露史，建議至胸腔內科門診諮詢，安排胸部X光與肺功能等檢查，以便及早診斷並規劃個人化治療。

簡榮彥醫生進一步指出，COPD預防及治療7大關鍵包括：