感冒藥未食完可以冷藏，等下次感冒再食？

每當季節交替、流行性感冒好發時期，大人或小孩都很容易感冒！反覆看醫生總會拿到各種兒科藥水，但應該要如何保存？沒喝完的藥水可以冷藏起來等到下次有類似的症狀再喝？為此，台灣食藥署特別說明，常見藥水為了12歲以下兒童容易服用都會添加糖類，因此只需避開陽光，存放室溫即可。除非醫生或藥品容器上有特別提醒，才須存放在雪櫃內冷藏。

感冒藥水需要放雪櫃嗎？ 食藥署表示，常見的瓶裝兒科藥水大多為了緩解感冒症狀，包含退燒止痛、止咳祛痰、抗過敏劑等。此類藥水為了方便12歲以下的兒童服用，通常會設計出方便調整劑量，並在裡面加入糖類，讓小朋友容易接受的口味。但如果存放於雪櫃，反而有可能會造成糖分釋出，進而導致藥品劑量失準甚至變質。因此，一般藥水可儲存於室溫下，避開陽光直射即可。如果包裝或醫生有特別醒，才需要存放在雪櫃內冷藏。