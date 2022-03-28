感染新冠或後遺乾眼症

新冠肺炎患者即使完全康復，部分人或仍然出現多種症狀，而且持續時間數以月計。中大醫學院眼科及視覺科學學系便發現，新冠康復者患有乾眼症及出現相關症狀的風險較高，而且乾眼風險與新冠病情嚴重程度有關。 中大醫學院眼科及視覺科學學系何善衡視覺科學教授彭智培稱，新冠病毒可以直接損害眼睛，引起眼疾，「同時亦有間接影響，如疫情下較少戶外活動，加上在家工作和網課，長時間使用電子產品而影響視力，也可引發乾眼症。」

淚膜不穩定 乾眼症影響全球數以千萬計的人，中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇表示，「成因是淚水『質素唔靚』，滲透壓增加、淚膜不穩定，導致眼球表面容易出現損傷或炎症。而乾眼症症狀有眼澀、疼痛或痠痛、灼熱感、畏光和視力模糊。流淚亦是徵狀之一，因為患者眼睛會對環境過敏，當有風吹等情況，就會刺激眼睛分泌大量淚水。」而濕度低、空調環境下，或使症狀加劇。 全面評估及檢查 為了解新冠病毒對康復者引起的眼科後遺症，研究團隊找到228名確診者及109名健康人士作全面眼科評估及檢查，並作對照研究。首席研究員、中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授莊金隆醫生指出，「檢查更包括角膜螢光素染色試驗檢查角膜破損程度、淚液破裂時間計算蒸發率，以及瞼板腺功能有否出現障礙。參與者亦確保研究前未曾有眼表疾病或外傷、未曾接受過矯視或眼科手術、使用眼科藥物或過去3個月內使用過隱形眼鏡。」