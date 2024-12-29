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健康
2024-12-29 17:55:49

慈善戶外瑜伽Pink Yoga 支持遺傳性癌症患者及家人

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Pink Yoga

香港遺傳性乳癌家族資料庫將於2025年1⽉12日(星期日)假星光大道梳士巴利花園舉行PinkYoga慈善瑜伽活動。

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有想像過在尖沙咀星光大道做瑜伽嗎？現在就有機會了，更可與特別嘉賓倪晨曦(Elva Ni)及林德信(Alex Lam)一齊伸身體，還可以身體力行，推廣遺傳性乳癌的資訊、提升公眾對遺傳性乳癌的認知，並持遺傳性癌症患者及其家人！如此有意義的活動，你不會錯過吧！

星級嘉賓齊做瑜伽

由香港遺傳性乳癌家族資料庫舉辦之PinkYoga將於2025年1月12日(星期日)在星光道梳巴利花園舉行，是次活動亦是個位於星光道舉辦的外瑜伽活動，別具意義。瑜伽環節設有多個時段，星級組別更有特別嘉賓倪晨曦(Elva Ni)及林德信(Alex Lam)！各時段適合不同平的參加者，有興趣的參加者可留意活動詳情

在瑜伽活動之後，便是年度「關‧乳‧愛」展覽的開始，透過展板、影片、教育資訊和慈善義賣，進步推動社會對遺傳性乳癌的認識。

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「關‧乳‧愛」展覽

「關‧乳‧愛」展覽透過展示板、影片、教育資訊和慈善義賣，進一步推動社會對遺傳性乳癌的認識。

PinkYoga活動詳情

時間：2025年112(星期)

時段：11:00、13:00、15:00

地點：星光道梳巴利花園

：早上及下午組別為$500港元、星光組別為$900港元

報名網站：www.pinkyoga.hk/

 

「關‧乳‧愛」展覽

日期：2025年11218

時間：上午11時下午8

地點：K11 Musea 2/F Gold Ball

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