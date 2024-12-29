慈善戶外瑜伽Pink Yoga 支持遺傳性癌症患者及家人

有想像過在尖沙咀星光大道做瑜伽嗎？現在就有機會了，更可與特別嘉賓倪晨曦(Elva Ni)及林德信(Alex Lam)一齊伸身體，還可以身體力行，推廣遺傳性乳癌的資訊、提升公眾對遺傳性乳癌的認知，並支持遺傳性癌症患者及其家人！如此有意義的活動，你不會錯過吧！

星級嘉賓齊做瑜伽

由香港遺傳性乳癌家族資料庫舉辦之PinkYoga將於2025年1月12日(星期日)在星光大道梳士巴利花園舉行，是次活動亦是首個位於星光大道舉辦的大型戶外瑜伽活動，別具意義。瑜伽環節設有多個時段，星級組別更有特別嘉賓倪晨曦(Elva Ni)及林德信(Alex Lam)！各時段適合不同水平的參加者，有興趣的參加者可留意活動詳情。

在瑜伽活動之後，便是年度「關‧乳‧愛」展覽的開始，透過展示板、影片、教育資訊和慈善義賣，進一步推動社會對遺傳性乳癌的認識。