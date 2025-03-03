慎選整脊服務 按摩勿lock頸

朱君璞指出，頸椎是身體的重要部位，任何不當的操作都可能造成嚴重後果。根據香港2023年醫學研究，頸椎錯位不僅會導致常見的頸椎痛和手麻現象，有時還會引發視力問題或暈眩。

近年因「lock頸」導致傷殘甚至死亡的案例愈來愈多。早前便有30歲男子因為在泰國享受泰式按摩，lock頸後導致頸動脈撕裂，繼而左眼永久失明，更險些中風。香港執業脊醫協會前主席朱君璞脊醫建議，宜慎選整脊服務，避免相關意外。

朱君璞指治療後特別疲倦，或因為身體結構被調整，需要時間適應；長期緊張的肌肉突然放鬆，也會出現疲勞感。

港人因為長時間使用電子設備，加上姿勢不良等，容易產生不同痛症，例如肩頸痛、腰背痛等，朱君璞建議，「患者可先嘗試改善姿勢，例如保持正確坐姿、避免低頭、駝背；若肌肉繃緊可熱敷緩解肌肉緊張，有炎症的話亦可冷敷。定時做伸展運動，亦可延緩肌肉繃緊問題。培養運動習慣，例如瑜伽或太極均幫助放鬆肌肉，改善身體平衡。」

按摩小心關節過度扭動

當然由按摩師按摩放鬆肌肉也是一個合適的方法，惟朱君璞提醒以下部位須特別小心，避免過度扭動或施力：

1.頸椎：過度扭動可能導致神經受損或血管壓迫。

2.腰椎：不當扭動可能引發椎間盤突出。

3.膝關節：避免突然扭轉，以免損傷韌帶或半月板。

4.肩關節：過度扭動可能導致脫臼或肌腱炎。

5.手腕和腳踝：這些關節較脆弱，需避免過度施力。

專業評估確保安全

朱君璞指出，許多無牌行醫人員因不當操作導致患者頸椎嚴重受傷。脊醫在治療前會進行詳細檢查，包括X光片診斷，以確保治療的安全性。「脊醫的矯正術是一種綜合療法，通過調整脊椎、神經、肌肉、骨盆等結構，改善身體平衡和功能，常用於緩解慢性疼痛或姿勢問題。研究也發現他可以改變腦神經，以長期幫助慢性病痛。」根據2023年《自然》的《科學報告》，脊醫進行100萬次矯正後，嚴重副作用發生率極低，因為脊醫有專業評估和規範操作。

宜加強監管

朱君璞提醒，「選擇按摩服務時應謹慎，避免接受lock頸等高風險操作。」肩頸痛人士如情況嚴重，又或長期疼痛，應向物理治療、中醫推拿針灸、骨科專科醫生或脊醫等專業人士求醫，找出問題根源，勿讓非專業人士進行頸椎矯正。「政府宜加強監管，打擊無牌行醫行為，並提高公眾對脊椎健康的認識，以避免悲劇再次發生。」