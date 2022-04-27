慢阻肺病篩查 助及早控病

過往的研究指出，60歲以上人口高達25.9%患有慢性阻塞性肺病(慢阻肺病)，惟大眾對此症認知不足，部分患者以為相關徵狀只屬正常老化。葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希期望政府可將慢阻肺病篩查計劃擴展至不同地區康健中心，及早診斷和治療，保住患者肺功能外，長遠也減輕公營醫療系統壓力。

老人科專科醫生黃德祥表示，2019年世衛將慢阻肺病列為全球第三大死因，亦是本港第八位致命疾病，「醫管局數字指2017至2020年合共逾9萬人次因此症住院或死亡；每年也有5,000至10,000宗新症。」

與吸煙有關

慢阻肺病成因有八至九成與吸煙有關，其他可能是感染、遺傳病、工作暴露於灰塵、煙霧或化學品而致病。黃德祥續指，「長期吸入污染物，會引致支氣管發炎和肺氣腫，肺泡變大、失去彈性，甚至破裂，支氣管亦會收窄和阻塞，因而出現咳嗽、多痰、呼吸困難、胸部翳悶和呼吸道易受感染的徵狀。」情況嚴重可引致呼吸衰竭而致命。