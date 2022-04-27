慢阻肺病篩查 助及早控病

過往的研究指出，60歲以上人口高達25.9%患有慢性阻塞性肺病(慢阻肺病)，惟大眾對此症認知不足，部分患者以為相關徵狀只屬正常老化。葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希期望政府可將慢阻肺病篩查計劃擴展至不同地區康健中心，及早診斷和治療，保住患者肺功能外，長遠也減輕公營醫療系統壓力。
老人科專科醫生黃德祥表示，2019年世衛將慢阻肺病列為全球第三大死因，亦是本港第八位致命疾病，「醫管局數字指2017至2020年合共逾9萬人次因此症住院或死亡；每年也有5,000至10,000宗新症。」
與吸煙有關
慢阻肺病成因有八至九成與吸煙有關，其他可能是感染、遺傳病、工作暴露於灰塵、煙霧或化學品而致病。黃德祥續指，「長期吸入污染物，會引致支氣管發炎和肺氣腫，肺泡變大、失去彈性，甚至破裂，支氣管亦會收窄和阻塞，因而出現咳嗽、多痰、呼吸困難、胸部翳悶和呼吸道易受感染的徵狀。」情況嚴重可引致呼吸衰竭而致命。
認知不足
早前葵青安全社區及健康城市協會為該區人士推出慢阻肺病篩查計劃，並作出相關調查，發現544名參加者中，近兩成人為慢阻肺病高風險人士，將來或對公營醫療系統造成沉重負擔；約四成參加者肺部年齡比實際年齡老10年，亦有20人疑患有慢阻肺病，顯示社區存在隱形患者的可能性很大；八成參加者未聽過慢阻肺病，並誤解相關高危因素。周奕希認為，「市民認知不足，加上社區沒有相關篩查計劃，令患者容易錯過診斷黃金期。」
篩查計劃望擴展至18區
周奕希期望政府可將慢阻肺病篩查計劃擴展至不同地區康健中心，並增加網上教育和資源，教育大眾並可及早察覺患病風險，早診斷早治療，長遠減輕公營醫療系統負擔。篩查過程其實並不複雜，註冊護士余麗雲解釋，「過程會先讓參加者閱讀慢阻肺病資訊提升認知，然後填寫PUMA問卷評估患病風險，再接受肺活量測試，並由護士講解報告。有關數據將上傳至雲端，作公共衛生數據分析。若參加者肺功能異常，將轉介至地區康健中心跟進。」
助患者緩解症狀
黃德祥指出，肺活量測試是診斷慢阻肺病的黃金標準，「患者吸入空氣後，再向儀器完全呼氣，計算可呼出多少空氣以及呼氣速度。」如果頭一秒未能呼出總呼氣量的七成，就有可能患有慢阻肺病。治療上，目標為緩解症狀、提高運動耐力，以防止病情惡化和減低死亡率。「煙民患者首要戒煙，再透過吸入式類固醇、支氣管擴張劑或PDE4抑制劑紓緩徵狀；嚴重患者或須氧氣治療。」