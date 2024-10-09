憂換人工髖關節影響工作 「正前開式術式」助快速恢復生活

退化性關節炎以膝關節、髖關節最為常見，且比例隨人口高齡化而持續攀升。

56歲游男於傳統街市擺攤，長年彎腰、蹲低負重搬貨，導致髖關節嚴重磨損、退化，無法久站及蹲下，經診斷為嚴重退化性髖關節炎。他擔心術後恢復期長、街市攤位沒人顧，對置換人工髖關節手術一度遲疑，但在醫生建議下，決定透過對肌肉損傷較小、術後恢復較快的「DAA(Direct Anterior Approach)正前開式人工髖關節置換術」，術後隔天就開始嘗試負重行走，一周後即可正常活動，一個月後已恢復日常生活。

退化性關節炎以膝關節、髖關節最為常見，且比例隨人口高齡化而持續攀升。羅東博愛醫院骨科宋卓俍醫生說明，關節軟骨組織因磨耗而導致的退化性關節炎不只導致大腿外側和鼠蹊疼痛，且坐、蹲兩難，嚴重可能影響日常步行、工作及運動。

若常感覺腳打不開、無法外展，就有可能是退化性髖關節炎的症狀。

正前開式人工髖關節置換術：減低手術疼痛、恢復快

一般傳統髖關節手術病人採側躺的姿勢，從大腿側邊切出傷口置換人工髖關節，對肌肉組織與肌腱的傷害較大，而「正前開式」則是病人以平躺姿，從大腿前側的肌肉間隙深入髖關節，不僅減低對肌肉組織的傷害與疼痛感，術後恢復也較快，可及早下床復健，且人工關節脫位機率相對較低，未來的日常活動姿勢亦不受限。

宋卓俍醫生指出，人工髖關節置換手術是利用人工醫材置換有疾病或損傷的髖關節，術後便能重拾靈活行動力。但「DAA正前開式人工髖關節置換術」難度較高，十分倚重醫生的專業經驗及醫院完善的器械設備，因此有髖關節疼痛困擾的人，建議可至骨科詳細問診，與醫生討論找出最合適的診治方式。

儘管髖關節退化磨損是正常老化現象，但宋卓俍醫生提醒，若常感覺腳打不開、無法外展，就有可能是退化性髖關節炎的症狀。

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