應節食粽可減心血管負擔

端午節臨近，應節自然少不了各式的粽，如廣東鹹肉粽、豆沙梘水粽，還有上海粽、潮州粽等。對於本身患有心血管疾病或風險因素的病人，吃一個粽也怕血糖、血脂及血壓齊升，但嚴格戒口又似乎失去樂趣。其實只要謹記健康原則，吃粽也可以不傷身。
多為高脂高鈉高熱量
粽的餡料不外乎糯米、五花肉和蛋黃等，不但高脂、高鈉、高熱量，而且缺乏纖維，心血管病患者吃多了自然令血壓上升，加重心臟負擔。甜味粽內餡則為豆沙或棗泥，看似較健康，其實隱藏大量油脂和糖分，熱量亦不低，過量食用可使血糖飆升攝取，令心血管疾病發作風險增加。
食材替代
想節日美食和健康兩者兼得，要緊記低鈉、低油及高纖維三大原則，最好方法當然是自己包粽，利用「食材替代」方法製作健康粽。
‧糯米：以纖維豐富的五穀雜糧類代替，如五穀米、糙米、燕麥、紫米等，提高纖維的攝取。
‧五花肉、鹹蛋黃：以瘦肉、雞肉、黃豆等豆製品代替，減少油脂及熱量攝取。
‧菇類可保留，亦可加入腰果、松子等材料，以攝取更多營養元素。
‧加入瑤柱及蝦米等材料，減少鹽分等調味料用量。
留意營養標籤
如果購買現成的粽，就要看清楚營養標籤，盡量選擇脂肪、鈉含量和熱量較低的粽；進食時不沾醬或砂糖，並且挑走肥膏，鹹蛋黃亦淺嘗為佳，以減少攝取飽和脂肪和膽固醇。
吃了應節粽後，記得酌量減少下一餐的主食分量，更好是做一點運動消耗熱量，避免三高飆升。