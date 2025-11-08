熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-11-08 17:30:00

成日腰痛易拉傷？平日做3個動作 從根源解決問題

分享：
3個動作 預防腰痛

健身離不開一些大重量又或多關節的動作，但做完之後腰部或者會有些不適，但又未致於受傷。不過若然不加以處理，日積月累之下就有可能真的會受傷了！以下講解3個動作，可以快速改善腰部不適，每次訓練之後都做一次的話，亦有預防效果。

3原因致腰部不適

造成腰部不適原因，可以是因力量不足產生代償，腰部承受了不該承受的重量，又或是腰部肌肉太過繃緊僵硬，令活動範圍受限；最後是身體左右不對稱，呼吸問題可引致左右肌肉發力不均，長期依賴一側，引發腰部不適。

adblk5
Foam Roller Dead Bug

Foam Roller Dead Bug

Foam Roller Dead Bug處理代償

  1. 平躺在地上，四肢都向天空指，然後在左手手肘和右腳膝蓋間放置一個短身的Foam Roller
  2. 閒置的手腳就做Dead Bug動作，即右手往耳邊擺動至貼近地面，左腳同時慢慢落至貼近地面位置。
  3. 手腳擺動至貼近地面時吸氣，往天空指時呼氣。做15次為一組，左右兩邊各做23組。
90-90踩牆Foam Roller呼吸練習

90-90踩牆Foam Roller呼吸練習

90-90踩牆Foam Roller呼吸練習解決僵硬

  1. 平躺在地上，腳踩於牆上，膝及髖關節皆呈90度。
  2. 雙腿間夾住Foam Roller或類似大小的健身球。
  3. 腳掌發力抓住牆壁，讓臀部微微離地。
  4. 控制盆骨令Foam Roller滾動，讓盆骨活動以增加腰椎活動空間。
  5. 保持暢順呼吸，做15次為一組，做23組。
Side Plank

Side Plank

Side Plank重拾對稱肌肉

  1. 側躺在地上，手肘支撐上半身，此時臀部側邊著地，屈膝。
  2. 然後核心發力撐起臀部，以膝蓋和手肘支撐身體，上方的手就向頭頂方向延伸。
  3. 40秒呼吸為一組，呼和吸各維持約4至6秒。換邊再做。
紓緩腰背痛3招下背伸展。（AM730製圖） 紓緩腰背痛3招下背伸展。（AM730製圖） 紓緩腰背痛3招下背伸展。（AM730製圖） 紓緩腰背痛3招下背伸展。（AM730製圖）

追蹤am730 Google News