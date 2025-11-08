成日腰痛易拉傷？平日做3個動作 從根源解決問題

健身離不開一些大重量又或多關節的動作，但做完之後腰部或者會有些不適，但又未致於受傷。不過若然不加以處理，日積月累之下就有可能真的會受傷了！以下講解3個動作，可以快速改善腰部不適，每次訓練之後都做一次的話，亦有預防效果。
3原因致腰部不適
造成腰部不適原因，可以是因力量不足產生代償，腰部承受了不該承受的重量，又或是腰部肌肉太過繃緊僵硬，令活動範圍受限；最後是身體左右不對稱，呼吸問題可引致左右肌肉發力不均，長期依賴一側，引發腰部不適。
Foam Roller Dead Bug處理代償
- 平躺在地上，四肢都向天空指，然後在左手手肘和右腳膝蓋間放置一個短身的Foam Roller。
- 閒置的手腳就做Dead Bug動作，即右手往耳邊擺動至貼近地面，左腳同時慢慢落至貼近地面位置。
- 手腳擺動至貼近地面時吸氣，往天空指時呼氣。做15次為一組，左右兩邊各做2至3組。
90-90踩牆Foam Roller呼吸練習解決僵硬
- 平躺在地上，腳踩於牆上，膝及髖關節皆呈90度。
- 雙腿間夾住Foam Roller或類似大小的健身球。
- 腳掌發力抓住牆壁，讓臀部微微離地。
- 控制盆骨令Foam Roller滾動，讓盆骨活動以增加腰椎活動空間。
- 保持暢順呼吸，做15次為一組，做2至3組。
Side Plank重拾對稱肌肉
- 側躺在地上，手肘支撐上半身，此時臀部側邊著地，屈膝。
- 然後核心發力撐起臀部，以膝蓋和手肘支撐身體，上方的手就向頭頂方向延伸。
- 40秒呼吸為一組，呼和吸各維持約4至6秒。換邊再做。