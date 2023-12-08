我沒症狀怎麼有腸癌？一定要做造口嗎？專家Q&A破解迷思

隨著醫學發展，手術前可透過化學治療及放射線治療將腫瘤縮小，手術後視狀況做臨時人工肛門，待傷口修復後接回腸子，可保留肛門，降低做永久性人工肛門機會。

「我沒甚麼症狀，怎麼會得大腸癌？」、「一定要做人工肛門嗎？」十大癌症死亡率依序為肺癌、結直腸癌、肝癌等。國泰綜合醫院社區護理組個案管理師鄭雅方表示，早期腸癌無明顯症狀，大眾容易忽視，或是對此疾病不甚了解，忽略覆診的重要性，而拖延到診斷及治療時間，因此整理下述病友常見的迷思，呼籲民眾早期發現早期治療。

Q ：排便時沒看到明顯的血，為甚麼還要做糞便潛血檢查？

A：實際上，糞便出血是因為排便時摩擦到腫瘤或是出現息肉導致間歇性出血，故不會剛好每次採檢都會出血，且免疫法糞便潛血是利用人類血紅蛋白特異性抗體檢測，具有高度敏感性及特異性，篩檢陽性需進一步做腸鏡檢查出血原因，早期發現息肉，可有效降低35%死亡率，減少29%晚期大腸癌發生率，這些都可透過篩檢發現，大家勿過度驚慌失措，或不願相信自覺沒事，篩檢異常，就需配合安排腸鏡檢查才是不二法門。

Q ：癌症是老人、年紀大才會發生？

A：結直腸癌好發50歲以上人士，但近年來歐洲發現結直腸癌發病率有年輕化的趨勢，年齡介於20至49歲，亞洲年輕結直腸癌發病率也有顯著增加，台灣每年約增加3.9%，年齡為50歲以下，尤其以男性直腸癌更為顯著。

Q ：我都沒甚麼症狀，怎麼會得到大腸癌？

A：從生理構造來看大腸，在腹腔內為ㄇ字型構造，從右至左，包括盲腸、升結腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸及直腸；若是右邊腸癌初期無明顯症狀，等腫瘤阻塞整個腸道管徑，才會開始出現體重減輕、頭暈、走路呼吸喘，抽血發現貧血，進一步做大腸內視鏡檢查才發現腸癌。