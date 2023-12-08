我沒症狀怎麼有腸癌？一定要做造口嗎？專家Q&A破解迷思

「我沒甚麼症狀，怎麼會得大腸癌？」、「一定要做人工肛門嗎？」十大癌症死亡率依序為肺癌、結直腸癌、肝癌等。國泰綜合醫院社區護理組個案管理師鄭雅方表示，早期腸癌無明顯症狀，大眾容易忽視，或是對此疾病不甚了解，忽略覆診的重要性，而拖延到診斷及治療時間，因此整理下述病友常見的迷思，呼籲民眾早期發現早期治療。
Q：排便時沒看到明顯的血，為甚麼還要做糞便潛血檢查？
A：實際上，糞便出血是因為排便時摩擦到腫瘤或是出現息肉導致間歇性出血，故不會剛好每次採檢都會出血，且免疫法糞便潛血是利用人類血紅蛋白特異性抗體檢測，具有高度敏感性及特異性，篩檢陽性需進一步做腸鏡檢查出血原因，早期發現息肉，可有效降低35%死亡率，減少29%晚期大腸癌發生率，這些都可透過篩檢發現，大家勿過度驚慌失措，或不願相信自覺沒事，篩檢異常，就需配合安排腸鏡檢查才是不二法門。
Q：癌症是老人、年紀大才會發生？
A：結直腸癌好發50歲以上人士，但近年來歐洲發現結直腸癌發病率有年輕化的趨勢，年齡介於20至49歲，亞洲年輕結直腸癌發病率也有顯著增加，台灣每年約增加3.9%，年齡為50歲以下，尤其以男性直腸癌更為顯著。
Q：我都沒甚麼症狀，怎麼會得到大腸癌？
A：從生理構造來看大腸，在腹腔內為ㄇ字型構造，從右至左，包括盲腸、升結腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸及直腸；若是右邊腸癌初期無明顯症狀，等腫瘤阻塞整個腸道管徑，才會開始出現體重減輕、頭暈、走路呼吸喘，抽血發現貧血，進一步做大腸內視鏡檢查才發現腸癌。
Q：以為出血就是痔瘡，怎麼檢查後變成結直腸癌？
A：不少人一開始以為排便出血，直覺會與「便秘」、「痔瘡」聯想在一起，其實日常生活中若「合併」有排便型態改變、大便變細、便秘與腹瀉交替、裏急後重感，這些都是左側腸癌及直腸癌典型症狀，需由醫師評估，進一步安排相關檢查才能釐清是痔瘡或是癌症。
Q：吃素食，就不會得到結直腸癌？
A：素食不等於蔬食，攝取蔬果增加纖維質與維生素，對人體有益，避免選用加工製品(豆製品)，其油脂高反而造成身體負擔，建議仍以天然食材為主，均衡飲食、規律運動、正常作息，才能遠離癌症。
Q：得到結直腸癌就一定會有人工肛門？
A：人工肛門是患者最不能接受的選項，也是延遲就醫的主要原因，常見直腸癌病人，腫瘤靠近肛門口患者，或腫瘤已將整個腸道阻塞，但隨著醫學的發展，手術前可透過化學治療及放射線治療將腫瘤縮小，手術後視狀況先做臨時的人工肛門，讓傷口修復後，再將腸子接回，保留肛門，降低做永久性人工肛門機會。
Q：不檢查都沒事，一檢查就是癌症，這都是命啦？
A：早期診斷，第0期、第1期大腸癌5年存活率平均都超過九成，經大腸內視鏡發現息肉切片化驗確立結直腸癌診斷後，醫生會協助安排相關檢查，做癌症期別的判定，根據期別，協助轉介相關科系，進行多科團隊整合照護，命運掌握在自己手上，積極處理才能長長久久。
鄭雅方呼籲，大腸直腸癌的防治重點仍是在早期診斷、早期治療，才能得到較佳的預後。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】