戒煙｜研究發現電子煙可改善COPD、幫助戒煙 醫生咁樣睇

研究發現電子煙可改善 COPD 惡化 減少煙的危害

在「COPD smokers who switched to e-cigarettes: health outcomes at 5-year follow up」研究中,團隊對COPD吸煙者進行5年的隨訪研究,分別在第1年、第2年、第4年、第5年,紀錄改用電子煙的患者其慢性阻塞肺病評估量表CAT 、6分鐘步行距離、紙煙使用量,並和不使用電子煙的吸煙組進行比較。

根據研究發現,戒煙可以改善COPD患者的健康狀況,若COPD吸煙患者改用電子煙也可以改善COPD惡化,而且這些改善經過研究團隊5年隨訪發現是可長期存在的。

此外,二手煙、三手煙也是COPD的危險因子,他們認為改用電子煙同時也可以減少這些煙害,避免環境因子的暴露。