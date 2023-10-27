戴口罩未必夠 接種疫苗防流感

港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，本港10月份的流感活躍程度雖已下降，但仍高於季節性基線水平，「今年第41周(10月8至14日)收集到的數據發現，流感個案中10%為甲型H1流感，83%屬甲型H3流感，乙型流感則佔7%。」

今年夏季流感高峰期剛過，但已要準備面對明年初的冬季流感高峰期。油麻地天主教小學(海泓道)校長陳淑儀坦言學界現時最怕流感爆發又要停課，影響學童學習，並呼籲學童接種流感疫苗，預防流感效果一定比只戴口罩好得多。

併發症可致命

孔繁毅強調，人人都應該接種流感疫苗，而高危群組因有較高風險受感染和出現併發症，更應接種有關疫苗，包括長者、小孩、孕婦、長期病患、醫護人員、從事家禽業及養豬業人士、院舍宿友及BMI大於30的肥胖人士，「雖然大部分流感患者可於幾天至兩周內康復，但亦有患者會出現腦炎、心肌炎、肺炎等可致命的併發症。」惟現時學童的流感疫苗接種率不足兩成，雖然接種計劃未完不能作準，但整體數字偏低；面對新冠病毒和流感的前後夾擊，若能爭取時間於12月時提升至七成以上疫苗接種率便最理想。

噴鼻式疫苗增接種意欲

「幼小流感控制關注組」早前向幼稚園和小學教職員，以及家長作出關於兒童接種流感疫苗的問卷調查，香港幼兒教育人員協會會長周慧珍校長指有逾八成教職員認為解除口罩令會增加感染流感風險，過半數教職員及家長認為，隨新冠疫苗恆常化，學童打針次數增加，也會增加他們的壓力。陳淑儀指出，六成半教職員認為小學採用噴鼻式疫苗有助提升接種率，逾半家長亦同意此舉能增加子女接種流感疫苗的意欲。

無痛接種減學童哭鬧

噴鼻式流感疫苗屬於減活疫苗，即內有弱化了的流感病毒，但沒有致病性。有研究指噴鼻式疫苗模仿了經過鼻腔感染的自然過程，有可能令身體誘發更強和更持久的免疫保護，保護力長達一年。香港醫院藥劑師學會副會長(外務)蘇曜華藥劑師認為，「無痛的接種過程可減少學童哭鬧，教職員毋須安撫學童；也不用捲起衣袖等動作，接種過程比打針快捷。」