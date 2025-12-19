含糖的手搖飲品幾乎成為了年輕人生活中的必需品。但許多人誤信低卡或無糖飲品能夠無負擔地享用，事實上，其成分潛藏著健康危機。心臟科專科醫生伍諾行指出，「年輕人對手搖飲品的依賴加深，對心臟造成潛在負擔。若不及時改變飲食習慣，隨年齡增長，心臟健康問題可能會累積，導致慢性疾病。高血壓、高膽固醇和糖尿病等三高問題，往往是年輕時不注意飲食的後果。不僅影響生活質素，長期的心血管問題甚至可能縮短壽命。」

小心隱性糖分

根據世界衛生組織建議，每日糖分攝取量不應超過50克。伍諾行指，「一杯普通甜度的手搖飲品，糖分可能已佔據一半攝取限額。」而標榜「無糖」的飲品，其實往往仍含有隱形糖分。根據2018年食物安全中心的研究，許多本港市面上標榜「低糖或無糖」的飲品，其實往往仍含有不少糖分或人工代糖。這些隱性糖會影響心臟健康。

「就算不選擇含糖的飲品，但幾乎所有添加的配料，如珍珠或芋圓，都可能進一步增加糖分攝取。例如，100克的珍珠和芋圓分別含有3.8克和9.9克糖。因此，建議盡量避免添加這些配料。」隱性糖的過度攝入會導致血管內皮功能失常，增加發炎反應，最終引發血管硬化，甚至導致心臟供血不足，增加急性心肌梗塞的風險。

傷心又傷肝！

許多人認為只有糖尿病或肥胖者需要留意心臟健康，卻忽視了普通年輕人也應該注意心臟狀況。伍諾行強調，「若每日飲用手搖飲品，對於心臟也會造成重大影響。例如，每天飲用250毫升含糖飲料可能增加冠心病的風險約17%。一項30年研究證實，每天飲用一至兩杯含糖飲品，因心血管疾病而死亡的風險增高10%；若一天喝兩杯或以上，這一風險更加上升至30%。另外，內臟脂肪的增長也是我們更加擔心的問題。研究指出，若每周飲用超過7杯的含糖飲料，脂肪肝的風險將提高50%。」