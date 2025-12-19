含糖的手搖飲品幾乎成為了年輕人生活中的必需品。但許多人誤信低卡或無糖飲品能夠無負擔地享用，事實上，其成分潛藏著健康危機。心臟科專科醫生伍諾行指出，「年輕人對手搖飲品的依賴加深，對心臟造成潛在負擔。若不及時改變飲食習慣，隨年齡增長，心臟健康問題可能會累積，導致慢性疾病。高血壓、高膽固醇和糖尿病等三高問題，往往是年輕時不注意飲食的後果。不僅影響生活質素，長期的心血管問題甚至可能縮短壽命。」
小心隱性糖分
根據世界衛生組織建議，每日糖分攝取量不應超過50克。伍諾行指，「一杯普通甜度的手搖飲品，糖分可能已佔據一半攝取限額。」而標榜「無糖」的飲品，其實往往仍含有隱形糖分。根據2018年食物安全中心的研究，許多本港市面上標榜「低糖或無糖」的飲品，其實往往仍含有不少糖分或人工代糖。這些隱性糖會影響心臟健康。
「就算不選擇含糖的飲品，但幾乎所有添加的配料，如珍珠或芋圓，都可能進一步增加糖分攝取。例如，100克的珍珠和芋圓分別含有3.8克和9.9克糖。因此，建議盡量避免添加這些配料。」隱性糖的過度攝入會導致血管內皮功能失常，增加發炎反應，最終引發血管硬化，甚至導致心臟供血不足，增加急性心肌梗塞的風險。
傷心又傷肝！
許多人認為只有糖尿病或肥胖者需要留意心臟健康，卻忽視了普通年輕人也應該注意心臟狀況。伍諾行強調，「若每日飲用手搖飲品，對於心臟也會造成重大影響。例如，每天飲用250毫升含糖飲料可能增加冠心病的風險約17%。一項30年研究證實，每天飲用一至兩杯含糖飲品，因心血管疾病而死亡的風險增高10%；若一天喝兩杯或以上，這一風險更加上升至30%。另外，內臟脂肪的增長也是我們更加擔心的問題。研究指出，若每周飲用超過7杯的含糖飲料，脂肪肝的風險將提高50%。」
心臟5大警號
年輕人在心臟出現問題時，早期階段常常不易察覺。伍諾行指，「除了明顯的胸痛，疲倦、氣喘、心跳加速或運動能力下降等症狀也可能是心臟受損的先兆。不及早治療可能會導致無法逆轉的傷害。」
在減肥領域上，有新型針劑藥物模仿腸道荷爾蒙，能有效抑制食慾、改善胰島素分泌及敏感度和減少餐後血糖上升，為面對肥胖挑戰的人提供了一種新選擇，亦有助於促進心臟健康。
3招預防
面對手搖飲品的流行，年輕人應該更加重視日常飲食和運動，從源頭預防心臟疾病，培養健康的生活方式。伍諾行提出以下建議：
1. 戒煙戒酒：這是維護心臟健康的基本措施。
2. 改善飲食習慣：每日攝取25克的膳食纖維，可減少30%的冠心病死亡風險。用魚取代紅肉或加工肉類，每周增加100克魚類攝取，有助於降低5%急性心臟病的機率。
3. 規律運動：年輕人應每周進行至少150分鐘的中等強度運動，或者75分鐘的高強度運動，以維持健康。