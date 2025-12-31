手腳冰冷難減磅因代謝變慢？未必關年紀事 營養師揭成因 教8招提升代謝

代謝變慢是身體發出警號。有營養師指出，若發現自己經常出現手腳冰冷、疲倦及體重難以下降的症狀，有可能是因為代謝變慢，並不一定與年紀增長有關。營養師拆解代謝變慢的8大成因，並教大家有8大方法有助提升代謝。

手腳冰冷難減磅因代謝變慢？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有些人會發現自己就算還沒到代謝變慢的年紀，但亦會疲憊、體重難以控制，或是皮膚、頭髮等出現異常。其實有可能是身體向我們發出的警號，警告我們代謝正在默默變慢。當代謝變慢，身體可能會出現以下8大警號： 體重難以下降：即便飲食量不變，身體每日的熱量消耗卻減少，導致脂肪更容易堆積。 容易疲倦：能量代謝效率低，讓你感到疲憊，出現昏沉、無力、注意力下降。 手腳冰冷：代謝下降影響血液循環，四肢血流量不足，即使多穿衣物也覺得冰涼。 頭髮掉落增多：當前能量供應優先給心臟與腦部，毛囊得不到足夠養分，導致脫髮和髮質下降。 便秘困擾：腸道蠕動減緩會造成排便不順，甚至出現幾天才上一次廁所的情況。 肌肉量減少：肌肉是代謝的引擎，當肌肉不足，基礎代謝會下降。 膚況變差：代謝能力下降導致皮膚修復速度變慢，出現粗糙與痘痘。 容易水腫：代謝低下會影響體內液體的循環，出現下半身浮腫或早上臉腫的情況。 營養師揭成因 營養師高敏敏指，代謝變慢主要與以下8大的原因有關： 肌肉量不足：活動不足導致肌肉萎縮，進而降低代謝。

睡眠不足：打亂代謝節律，讓體重更容易上升，並導致代謝節律的混亂。

壓力過大：續的壓力會增加皮質醇水平，促進腹部脂肪的堆積。

飲食不均衡：如果蛋白質攝入不足，或經常攝取高糖、高油或高加工的食物，代謝的效率會降低。

甲狀腺功能低下：甲狀腺控制著整個身體的代謝，一旦功能降低，體溫及能量消耗都會下滑。

年齡增長：從30歲開始，基礎代謝每十年會自然下降約2-3%。

久坐不動：持續坐著會降低熱量消耗，讓肌肉漸漸萎縮。



8招提升代謝 不過，亦可以在飲食和習慣方面作出改善，以提升代謝： 補充足夠蛋白質：維持肌肉量，支持代謝。 選擇高纖維食物：穩定血糖，改善腸道環境。 保持水分攝取：確保循環順利，促進代謝。 避免極端節食：過度減少熱量會反而降低代謝。 每週進行力量訓練：增加肌肉量，提升基礎代謝。 增加日常步行量：小步驟也能提高代謝。 確保規律睡眠：幫助身體恢復正常的代謝節律。 放鬆心情，減少壓力：穩定荷爾蒙，改善代謝狀態。 營養師高敏敏提醒，只要養成正確的飲食和生活習慣，身體會逐漸回到更健康、輕盈的狀態。如果你發現最近的身體狀況不如從前，試試以上方法，讓身體重新啟動。