手腳冷冰冰？身體虛弱陽氣不足令四肢暖不起來

踏入秋冬季節，你的手腳是否如雪條般冷冰冰？很多人在冬天都有手腳冰冷手像冰冷，放在被竇內「預熱」半天才能稍稍變緩。這情況不只是氣溫所致，更可能是體內陰陽氣血失衡的表現。

在中醫的角度，經常覺得手腳冰冷的原因，可能是陽氣不足，以致穿再多的衣服仍覺得冷的虛證；也可以是氣血受阻，循環不良導致氣血沒辦法輸送到手腳的實證。所謂「陽主溫煦、陰主滋潤」，兩者平衡身體才能溫和順暢。當陽氣虛弱、推動無力時，陰血就像枯竭的河流，無法溫暖四肢末梢，於是造成手腳冰冷的症狀。

虛證實證 徵狀不同

虛證者除了手腳冰，還會有怕冷、怕風、臉色蒼白、精神疲倦、腰痠、腹瀉、容易頻尿，以及經量少或經痛等表現。治療適合以「溫陽補氣、養血通絡」為原則，例如多吃溫熱性食物，如老薑、紅棗、牛肉，且要遠離冷飲、魚生等生冷食物。

至於實證者則明明體內燥熱、臉頰發紅，但手腳依然冷得發抖。這並非陽氣不足，而是陽氣被困在體內，無法走到末梢而造成手腳冷，且可能有怕熱、容易煩躁、口乾口苦、便秘、胸悶、易緊張焦慮及舌紅苔黃等。治療時以「疏肝理氣、化痰通絡」為原則，包括要調整情志，以及透過運動促進氣血循環。

手腳冰冷可能不是小問題，而是身體發出的求救訊號，你可以透過分清體質、對症調理，讓寒氣散去，暖意自然回歸。