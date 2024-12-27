手腳麻痺無力 或患脊髓型頸椎病變

脊髓型頸椎病變(Cervical Spinal Stenosis)，顧名思義是頸椎問題影響到脊髓，繼而出現一系列徵狀，例如手麻腳痺、有火燒、蟻咬的感覺，又或疼痛無力，難以控制較微細的動作。如果發現有以上徵狀並維持一段時間，應及早向醫生及物理治療師求診，避免不可逆轉的神經損害。 註冊物理治療師程鈞筵教授指，脊髓型頸椎病變是頸椎結構的異常或退化，而導致脊髓受壓，直接影響到神經系統的傳導功能，令患者出現感覺異常、動作功能及反射神經的一些問題。

成因多樣 頸椎問題往往聯想到平時姿勢不良，程鈞筵解釋，「脊髓型頸椎病變成因分先天和後天兩類。先天性可能是基因或者發育不正常，如軟骨發育不全症(Achondroplasia)，導致椎管空間天生較狹窄；後天方面，最常見是退化問題，如椎間盤突出、關節退化生骨刺、黃韌帶肥厚都有可能壓住脊髓。另外，外傷性如車禍、頸部扭傷；病理性如椎管出現腫瘤，也可誘發脊髓型頸椎病變。姿勢不良也有部分關係，如低頭族常頸椎前傾，令椎間盤向後的壓力增加，有機會影響脊髓；又或者身體為保護脊椎關節及頭部不往下掉，頸部肌肉繃緊。另外也逐漸改變椎管內的應力分布，令黃韌帶慢慢增厚，也增加了脊髓型頸椎病變的風險因素。」 影響生活質素 年紀較大、常在辦公室久坐、從事體力勞動工作、熱愛高強度運動如相撲、舉重等人士，都屬高危一族。若出現徵狀或影響日常生活，程鈞筵續指，「患者可能拿杯都覺得手無力，又或因長期麻痺而感到很痛苦，影響生活質素。嚴重者更不在話下，可以大小便失禁，甚至癱瘓。假如年紀大的話，腳無力容易跌倒，又可能引起其他併發症。」診斷脊髓型頸椎病變，物理治療師會先問診了解徵狀，繼而做一些測試作評估，例如肌肉力量測試，以及霍夫曼徵象、萊爾米特徵象等，檢測有否增加了深腱反射，若測試屬陽性，就需要做MRI等影像學檢查以助確診。



矯正姿勢訓練 / 深層頸部肌肉訓練

治療需耐性 物理治療師首先會為患者冷敷或熱敷、超聲波處理疼痛和炎症；然後需要穩定並活化深層頸部肌肉，防止情況惡化；下一步是矯正不良姿勢，有需要時配搭神經動態放鬆技術，減低周邊神經壓力；最後是功能性訓練，慢慢恢復一些日常功能如拿水杯等。療程由輕微的4至8星期至嚴重的6至12個月不等。程鈞筵提醒，脊髓型頸椎病變是一個較慢性及嚴重的問題，療效不會即時可見，患者需要耐心接受治療。 小運動助預防 除了日常保持良好姿勢外，也可透過一些小運動去訓練深層頸部肌肉，提升頸的穩定性及矯正姿勢，預防及紓緩脊髓型頸椎病變，程鈞筵推介以下兩組動作。