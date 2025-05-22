手臂訓練｜兩招加強前臂腕屈肌群/腕伸肌群 保護手腕

我們的手掌，可以做出多個動作，手指的開合、手掌向前後左右屈曲和旋轉等，其實牽涉到前臂的多條肌肉。或者有人會認為前臂不用特別鍛煉，因為在訓練上半身時，拿著啞鈴等動作已經鍛練了前臂。不過這未必能夠讓你有足夠的握力，而且提升前臂力量也具有保護手腕關節的作用；而萬一在一些危急情況你需要懸吊一段時間，前臂的力量就可救你一命。

今日先講講腕伸肌群和腕屈肌群，顧名思義它們的功能是讓手腕屈曲和伸展，傳統上訓練它們可用啞鈴做腕彎舉，不過開始疲勞時或者會有二頭肌的代償使訓練效果不好，或者啞鈴掉到手指的位置，長遠引起手肘中間位置疼痛，因此我們可用以下方式，鍛煉這兩組肌肉。