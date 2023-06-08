打排卵針致癌、提早更年期？

排卵不準時或不育的女士，如想提升「造人」機率，大多需要使用排卵藥或排卵針，但同時也有很多疑惑：據說排卵針會容易致癌，或提早更年期？應該選擇服用排卵藥，抑或注射排卵針？成功率有多高？婦產科專科醫生雷雯華為大家逐一解答。

對於排卵藥或排卵針會否增加癌症如乳癌、子宮頸癌或子宮內膜癌的風險，雷雯華指暫時並無醫學證據證實，即使乳房或子宮良性腫瘤患者亦可使用，不會對病情或懷孕有影響。「至於排卵針藥會提早更年期的謬誤，其實卵子數量早有定數，每月亦會排出一粒卵子，其他卵泡也會被自然排走，就算接受輔助生育取卵，亦不會導致提早收經。」

排卵針效果高副作用亦高

至於哪些女士適合排卵針或排卵藥，就要看年紀和受孕方法。雷雯華表示，如希望自然懷孕或進行宮腔內人工授精(IUI)，通常先試服排卵藥；若是體外人工受孕(IVF)，則建議使用成效較高的排卵針，但副作用亦較高，可致水腫、胸脹及腹脹等。雷雯華舉例，「如果一名30歲身體健康的女士，可先服用排卵藥幫助自然懷孕；但如果是40歲的不育女性，卵巢儲備隨年齡而減少，此時便會建議注射排卵針，不再浪費時間。」

按情況增減劑量

「醫生或護士教導打針方法後，女士可回家自行用藥或打針，但必須遵照醫生安排的分量進行。」雷雯華指出，每個女性也有不同的藥物反應，如果反應太大就要減少劑量，否則就算成功懷孕，有可能出現多胞胎，屆時就要進行減胎手術。有卵巢早衰現象的女性，則對藥物反應較低，醫生便要調高劑量，才可增加成功率。

市民不應自行購買排卵藥或排卵針，因為這些都是處方藥物；另外如果沒有由醫生調節藥量，會出現藥量不足而無法成孕，或是藥物反應太大而出現多胞胎或卵巢過度刺激症。「不當服用排卵藥，亦會導致子宮內膜變薄，令胚胎難以著床，增加流產風險，適得其反。」雷雯華說。