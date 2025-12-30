打邊爐湯底及鍋物要慎選 新年減肥貼士

新年假期聚會的增加，熱量也是不斷累積，過了一個年，免不了多胖3至5公斤，減肥計劃刻不容緩。門諾醫院營養科主任鍾慧珍表示，年後減肥，除了增加運動量，清淡的湯底及粥品也是減肥的好選擇，民眾不坊試試看，吃的健康也能瘦得漂亮。
低熱量湯品 熱量少一半
鍾慧珍主任表示，減肥其實不需要苛待自己，低熱量的湯品及暖呼呼的粥，也是減肥的好選擇。天氣冷大家都喜歡吃熱熱的打邊爐（火鍋）、煲湯甚至是各式粥品都是最佳選擇，但如果要減重，如何吃是關鍵。
鍾慧珍主任說，一般人會覺得打邊爐的熱量高怎麼可能減肥，但其實打邊爐有肉、有菜，也算是營養均衡的一餐，只要在湯底即食材上多加留意，一樣可以放心吃。例如；選擇熱量較低的昆布、蔬菜或是海鮮鍋，食材上避開過多的加工食品，醬料以天然的蒜頭、辣椒、醬油等來取代沙茶醬，不僅減少鈉含量的攝取，熱量也少了一大半。
湯底可選紫菜蛋花湯 蘿蔔粟米湯
鍾慧珍主任提醒，無論是哪種湯底，都最好節制喝，且一定要在肉類、火鍋料等高油脂的食材下鍋前先喝，才不會喝進過多的熱量及油脂。另外，喜歡喝湯的，則可選擇熱量低又有飽足感的紫菜蛋花湯、蘿蔔粟米湯、薑絲蛤蜊湯或是番茄豆腐湯等，不僅暖胃也能達到減重的效果。
至於粥品主要是隨著配料的不同，攝取的卡路里也會不同，由於粥的熱量密度低，因此減重時吃粥也是不錯選擇，但仍需搭配蛋白質及蔬菜，才不會飽得快餓得也快。以白粥為例，想減肥的人可再搭配海帶、豆乾、肝連等熱量低的滷味拼盤或是一碟青菜，如此不僅能夠增加蛋白質攝取，也能增加飽足感。
湯麵湯底食譜｜雞湯/魚湯/豬骨湯/等5種做法 告別味精打邊爐
減肥需要恆心和毅力
鍾慧珍主任指出，減肥沒有捷徑，但只要有恆心、毅力，就一定能夠達到減肥目標。很多人以為只要一餐不吃就會瘦，其實這是錯誤的觀念，想減肥，三餐均衡飲食更顯重要，不妨先從調整烹調方式及飲食習慣，再搭配適當運動，相信一定能夠達到健康減肥的目標。
鍾慧珍主任強調，除了飲食上的調整與控制，水分的補充可以讓減肥事半功倍，一天至少補充2,000cc以上的水分，有效幫助新陳代謝。若不喜歡白開水，建議可以冷泡茶或是在開水中加入少許檸檬調味，督促自己養成喝水好習慣，才有機會瘦身成功。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】