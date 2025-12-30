打邊爐湯底及鍋物要慎選 新年減肥貼士

鍾慧珍主任表示，減重其實不需要苛待自己，低熱量的湯品及暖呼呼的粥，也是減重的好選擇。

新年假期聚會的增加，熱量也是不斷累積，過了一個年，免不了多胖3至5公斤，減肥計劃刻不容緩。門諾醫院營養科主任鍾慧珍表示，年後減肥，除了增加運動量，清淡的湯底及粥品也是減肥的好選擇，民眾不坊試試看，吃的健康也能瘦得漂亮。

低熱量湯品 熱量少一半

鍾慧珍主任表示，減肥其實不需要苛待自己，低熱量的湯品及暖呼呼的粥，也是減肥的好選擇。天氣冷大家都喜歡吃熱熱的打邊爐（火鍋）、煲湯甚至是各式粥品都是最佳選擇，但如果要減重，如何吃是關鍵。

鍾慧珍主任說，一般人會覺得打邊爐的熱量高怎麼可能減肥，但其實打邊爐有肉、有菜，也算是營養均衡的一餐，只要在湯底即食材上多加留意，一樣可以放心吃。例如；選擇熱量較低的昆布、蔬菜或是海鮮鍋，食材上避開過多的加工食品，醬料以天然的蒜頭、辣椒、醬油等來取代沙茶醬，不僅減少鈉含量的攝取，熱量也少了一大半。