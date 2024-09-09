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健康
2024-09-09 14:30:25

打鼾聲大到老婆受不了！一檢查「最長76秒沒有呼吸」 呼吸機治療改善

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鼻鼾

睡眠呼吸障礙很常見，是僅次於失眠的睡眠疾患。

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54歲的林先生因打鼾聲太大、老婆受不了而求診。睡眠檢查發現他一夜終止呼吸330次，最長曾76秒沒有呼吸，血氧掉到只剩下73%，診斷為重度睡眠呼吸障礙。給予正壓呼吸機治療後，大幅改善其睡眠品質及日間精神，同時高血壓和胃酸倒流也獲改善，健康及鼾聲大幅進步，老婆也很滿意。

睡眠窒息 打鼾為常見的症狀

臺中榮總呼吸障礙照護中心張開明主任指出，睡眠呼吸障礙很常見，是僅次於失眠的睡眠疾患，由於是在睡眠中發生，所以大多患者都沒有自覺，常見的症狀是打鼾，但是大家覺得打鼾尤其是男性很正常，更容易忽略它的危險性。

若長期忽略打鼾警訊不治療睡眠呼吸障礙，可能併發高血壓、中風等心血管疾病，甚至半夜猝死，所以睡眠呼吸障礙可說是隱形的殺手。

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臺中榮總呼吸障礙照護中心張開明主任

臺中榮總呼吸障礙照護中心張開明主任

相繼開發睡眠檢測儀器 AI串聯準確率高

睡眠醫學研究顯示，睡眠呼吸障礙主要傷害性來自於破壞睡眠結構，以及因為呼吸暫停造成的反覆缺氧，進而造成心血管系統、腦神經系統、新陳代謝系統等的病變。對於不想到院檢查的患者也可考慮居家睡眠窒息症與睡眠品質檢測，經由睡眠雲端串接分析，可獲得醫療級的睡眠檢測結果。

近年AI盛行，院睡眠團隊也早已進行相關研究，開發出能以血壓，頸腰圍，睡眠效率，嗜睡量表及日間症狀等預測中重度睡眠窒息，準確率可接近八成，而以腰圍及BMI可以預測治療窒息所需正壓呼吸機壓力，準確率超過七成，這些成果均以發表在國際期刊及申請到發明專利。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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