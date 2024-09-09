打鼾聲大到老婆受不了！一檢查「最長76秒沒有呼吸」 呼吸機治療改善

睡眠呼吸障礙很常見，是僅次於失眠的睡眠疾患。

54歲的林先生因打鼾聲太大、老婆受不了而求診。睡眠檢查發現他一夜終止呼吸330次，最長曾76秒沒有呼吸，血氧掉到只剩下73%，診斷為重度睡眠呼吸障礙。給予正壓呼吸機治療後，大幅改善其睡眠品質及日間精神，同時高血壓和胃酸倒流也獲改善，健康及鼾聲大幅進步，老婆也很滿意。

睡眠窒息 打鼾為常見的症狀

臺中榮總呼吸障礙照護中心張開明主任指出，睡眠呼吸障礙很常見，是僅次於失眠的睡眠疾患，由於是在睡眠中發生，所以大多患者都沒有自覺，常見的症狀是打鼾，但是大家覺得打鼾尤其是男性很正常，更容易忽略它的危險性。

若長期忽略打鼾警訊不治療睡眠呼吸障礙，可能併發高血壓、中風等心血管疾病，甚至半夜猝死，所以睡眠呼吸障礙可說是隱形的殺手。