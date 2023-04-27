扭親腰咪亂食！了解5種常見肌肉鬆弛劑 一文睇清副作用、注意事項

肌肉鬆弛藥品是「醫師處方藥物」，使用過量或長時間服用都有風險。民眾千萬別因為想快速解決痠痛問題，而任意服用他人給予的藥品。

腰閃到雖然不是甚麼大病，卻會因為痛感而影響身體活動，生活中會產生許多不便，大大影響生活質素。由於閃到腰的疼痛是因為肌肉強烈痙攣造成的，在藥物治療上，可能需以肌肉鬆弛相關藥物來緩解。

但肌肉鬆弛劑可不能隨便亂吃。甘誼文藥師指出，每一種肌肉鬆弛劑的機制、副作用都不相同，須經醫師診斷、評估開立不同的肌肉鬆弛劑使用。藥師也整理出5種常見肌肉鬆弛劑，幫助民眾了解正確用藥的重要性。

肌肉鬆弛劑是甚麼？藥物如何作用？

當民眾因姿勢不良閃到腰前往醫療院所看診時，「肌肉鬆弛劑」是醫師可能會開立的治療藥物。「肌肉鬆弛劑」從字面上來看，就是可以讓緊繃肌肉放鬆的相關藥物。

甘誼文藥師進一步說明，肌肉鬆弛劑的作用機制是干擾神經肌肉末端的神經傳導，讓緊張、痙攣的肌肉獲得緩解，並減少因過度反射而引起的疼痛、緊繃、僵硬等不適感，讓過度使用的肌肉休息。

由於肌肉鬆弛劑的作用，肌肉獲得放鬆，也讓容易產生疲倦感，因此常見的藥物副作用包含，嗜睡、專注力下降、反射運動能力下降、視線模糊等。年長者若服用了肌肉鬆弛劑須注意，可能更容易出現跌倒等意外。