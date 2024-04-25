找回頭頂風光　對抗雄禿元凶「DHT」治療攻略

雄性禿(MPB)是男性禿頭最常見的原因，從頭頂上的髮際線後退或產生禿點，隨著時間的推移，逐漸發展到頭部的兩側和後側。美國皮膚病學會(AAD)指出，雄性禿患者頭皮毛囊中含有高濃度二氫睾酮(DHT)，會縮短頭髮毛囊生長期並使其逐漸萎縮。治療方式包括藥物治療、微針療法、注射皮質類固醇、植髮、頭皮減禿術等。 雄性禿是由雄性激素攻擊毛囊所造成的禿頭狀況，影響所有年齡層的男性，好發於中年男性，女性也有可能出現。據美國脫髮協會(AHLA)表示，大約25％的美國男性在21歲之前就開始出現這種情況，到了35歲，二分之三男性會因MPB出現某種程度的脫髮。 另外一份流行病學資料估計，亞洲人雄性禿盛行率為14至63％，其中台灣40至91歲男性盛行率約為22.4％。