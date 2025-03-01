抑鬱症影響食慾！德研究：患者對甜食渴望更高 有望成治療新方向

抑鬱症目前正影響全球約2.8億人，而精神疾病已被證實會導致飲食行為的改變。德國波昂大學附設醫院(UKB)、波昂大學和圖賓根大學附設醫院(University Hospital Tübingen)的研究人員發現，雖然抑鬱症患者普遍食慾較低，但他們更偏好碳水化合物，研究結果已發表在國際醫學期刊《心理醫學》(Psychological Medicine)。
研究：抑鬱症患者偏好碳水化合物 對脂肪、蛋白質渴望較低
根據德國波昂大學官網和ScitechDaily報導，抑鬱症對患者有不同的影響，有些人因此無法走出家門，有些人則能維持日常生活，這樣的差異也發生在對食慾的影響上。研究通訊作者、圖賓根大學附設醫院精神醫學與心理治療部Nils Kroemer教授指出，許多抑鬱症患者普遍都有食慾不振的問題，而有些人則在抑鬱症發作期間食慾大增，尤其產生對甜食的強烈渴望，這些變化可能導致體重出現明顯變化。雖然這些發現或許有可能發展成新的治療方向，但人們對抑鬱症患者的飲食偏好仍未有太多的了解。
上述最新研究針對117位參與者進行分析，其中54位為重度抑鬱症患者，另外63位則為健康對照組。研究發現，與健康對照組相比，抑鬱症患者對富含脂肪和蛋白質的食物渴望較低，反而更喜歡甜食等碳水化合物含量高的食物。如果脂肪和蛋白質類食物中含有較高的碳水化合物，患者對其的喜好也會隨之提升，例如牛奶巧克力這類同時有脂肪和碳水化合物的食物。
對碳水化合物的渴望與抑鬱程度相關 研究發現或帶來治療突破
研究團隊也指出，在此之前，人們普遍認為對碳水化合物的渴望與食慾增加有關，但這項研究結果顯示事實並非如此。研究發現，碳水化合物的渴望實際上與抑鬱的嚴重程度更為相關，特別是與焦慮症狀有密切關係。這項發現有望為後續的研究和治療帶來新的突破。Kroemer教授解釋：「含碳水化合物的食物透過不同於高脂、高蛋白食物的方式，來影響大腦的獎勵機制，這個發現或許可以幫助我們找到更好的治療方法。」
研究人員建議，未來可以考慮在治療中加入飲食療法，觀察患者在抑鬱症發作期間飲食偏好的變化，並探討優化患者的飲食是否能改善抑鬱症狀。研究人員也指出，已有初步研究發現，禁食或服用益生菌可能具有抗抑鬱的效果，也有研究發現抑鬱症患者的腸道菌叢會發生改變，這些改變可能加重抑鬱的相關症狀，因此針對腸道與大腦的治療方法特別具有發展前景。
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