抑鬱症影響食慾！德研究：患者對甜食渴望更高 有望成治療新方向

抑鬱症目前正影響全球約2.8億人，而精神疾病已被證實會導致飲食行為的改變。德國波昂大學附設醫院(UKB)、波昂大學和圖賓根大學附設醫院(University Hospital Tübingen)的研究人員發現，雖然抑鬱症患者普遍食慾較低，但他們更偏好碳水化合物，研究結果已發表在國際醫學期刊《心理醫學》(Psychological Medicine)。

研究：抑鬱症患者偏好碳水化合物 對脂肪、蛋白質渴望較低

根據德國波昂大學官網和ScitechDaily報導，抑鬱症對患者有不同的影響，有些人因此無法走出家門，有些人則能維持日常生活，這樣的差異也發生在對食慾的影響上。研究通訊作者、圖賓根大學附設醫院精神醫學與心理治療部Nils Kroemer教授指出，許多抑鬱症患者普遍都有食慾不振的問題，而有些人則在抑鬱症發作期間食慾大增，尤其產生對甜食的強烈渴望，這些變化可能導致體重出現明顯變化。雖然這些發現或許有可能發展成新的治療方向，但人們對抑鬱症患者的飲食偏好仍未有太多的了解。

上述最新研究針對117位參與者進行分析，其中54位為重度抑鬱症患者，另外63位則為健康對照組。研究發現，與健康對照組相比，抑鬱症患者對富含脂肪和蛋白質的食物渴望較低，反而更喜歡甜食等碳水化合物含量高的食物。如果脂肪和蛋白質類食物中含有較高的碳水化合物，患者對其的喜好也會隨之提升，例如牛奶巧克力這類同時有脂肪和碳水化合物的食物。