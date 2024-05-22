抗抑鬱｜6類食物幫你維持好心情

抑鬱症需要專業的治療，但心情有點低落時，可以透過進食合適的食，改善抑鬱的感覺。澳洲Deakin University的研究就發現，適當的飲食可以令人更加愉快，尤其是攝取6種對大腦有益的營養，就更能抵抗憂鬱的情緒。

1. 優質碳水化合物：

醣分往往令人聯想到肥胖，但適量攝取優質的碳水化合物有助於緩解壓力，令心情變得愉悅，而全麥麵包、水果和蔬菜，都是很好的減壓食品。

2. Omega-3脂肪酸：

這種脂肪酸有益於大腦功能，研究證實可幫助緩解抑鬱症狀。魚類、果仁、菜籽油、亞麻油及深綠色蔬菜都含有豐富的Omega-3。若日常飲食未能攝取足夠Omega-3則可服食魚油補充劑。

3. 維他命D：

過去研究顯示，缺乏維他命D的人更容易出現抑鬱的症狀。本來只要接觸陽光，身體便能製造足夠的維他命D，又或在飲食中加入一些魚類、豆腐和牛奶，都有助攝取這種維他命。

4. 維他命B6：

維他命B6是身體生產一種重要原料，幫助調節心情和睡眠，若血清素水平過低則容易產生抑鬱。開心果、蒜頭、三文魚、菠菜、香蕉、蕃薯、牛油果、全麥食品等都可以提供大量維他命B6。

5. 含硒的食物：

有研究指硒(selenium)與抑鬱症的形成有關，硒攝取量不足的人患抑鬱症的風險比不缺硒者高3倍。堅果、全麥食品、豆類、海產和瘦肉等都是硒的良好來源，但留意過量攝取硒可能帶來毒性。

6. 多吃益生菌：

益生菌不只對腸道有益，有研究更指攝取益生菌有助於改善抑鬱症狀。乳酪及泡菜等發酵食物都可提供益生菌。