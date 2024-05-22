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健康
2024-05-22 11:05:00

抗抑鬱｜6類食物幫你維持好心情

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抗抑鬱｜6類食物幫你維持好心情

抗抑鬱｜6類食物幫你維持好心情

抑鬱症需要專業的治療，但心情有點低落時，可以透過進食合適的食，改善抑鬱的感覺。澳洲Deakin University的研究就發現，適當的飲食可以令人更加愉快，尤其是攝取6種對大腦有益的營養，就更能抵抗憂鬱的情緒。

抑鬱症症狀：

抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處

1. 優質碳水化合物：

醣分往往令人聯想到肥胖，但適量攝取優質的碳水化合物有助於緩解壓力，令心情變得愉悅，而全麥麵包、水果和蔬菜，都是很好的減壓食品。

2. Omega-3脂肪酸：

這種脂肪酸有益於大腦功能，研究證實可幫助緩解抑鬱症狀。魚類、果仁、菜籽油、亞麻油及深綠色蔬菜都含有豐富的Omega-3。若日常飲食未能攝取足夠Omega-3則可服食魚油補充劑。

3. 維他命D：

過去研究顯示，缺乏維他命D的人更容易出現抑鬱的症狀。本來只要接觸陽光，身體便能製造足夠的維他命D，又或在飲食中加入一些魚類、豆腐和牛奶，都有助攝取這種維他命。

4. 維他命B6：

維他命B6是身體生產一種重要原料，幫助調節心情和睡眠，若血清素水平過低則容易產生抑鬱。開心果、蒜頭、三文魚、菠菜、香蕉、蕃薯、牛油果、全麥食品等都可以提供大量維他命B6。

5. 含硒的食物：

有研究指硒(selenium)與抑鬱症的形成有關，硒攝取量不足的人患抑鬱症的風險比不缺硒者高3倍。堅果、全麥食品、豆類、海產和瘦肉等都是硒的良好來源，但留意過量攝取硒可能帶來毒性。

6. 多吃益生菌：

益生菌不只對腸道有益，有研究更指攝取益生菌有助於改善抑鬱症狀。乳酪及泡菜等發酵食物都可提供益生菌。

多吃上述6類食物可使人感到快樂，而有幾種食物就帶來相反效果，包括含有精製糖的「壞」碳水化合物、阿斯巴甜及其他人造糖、氫化油、過量咖啡因以及酒精。

7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣

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