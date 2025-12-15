熱門搜尋:
健康
2025-12-15 17:30:00

抗生素停藥後容易肚瀉？「低纖飲食」恐助難辨梭菌乘虛而入！

李柏賢醫生表示，抗生素後腸道受傷，低纖飲食會讓其更難癒合，難辨梭菌就有機會乘虛而入。

吃了抗生素卻肚瀉，到底是誰在惹禍？林口長庚醫院胃腸肝膽科李柏賢醫生提醒，會造成嚴重腹瀉、腹痛、血便，甚至可能致命的「難辨梭菌」，尤其在抗生素停藥後復發率高，近期更有研究指出，此時飲食過於低纖，不僅好菌無法恢復，還可能進一步增加感染及復發風險。

低纖飲食為何助壞菌入侵？醫說明「可溶性纖維」角色

李柏賢醫生表示，長者、發炎性腸道疾病患者、洗腎病人及癌症患者，均為感染「難辨梭菌(C. difficile)」高風險族群。最新研究則發現，抗生素停藥後的低纖飲食會增加壞菌入侵的風險。抗生素會大幅減少腸道好菌，而纖維是腸道好菌復原的能量，尤其是可溶性纖維，被好菌發酵後，產生的短鏈脂肪酸(例如乙酸、丙酸、丁酸)可助腸黏膜修復；缺乏這些纖維、好菌就難以回復，導致腸道「守門士兵消失」。

研究發現，低纖飲食的人類糞便中，初級膽酸也較多，而這膽酸會刺激難辨梭菌孢子甦醒、生長和定殖。同時腸道缺乏好菌，無法將初級膽酸轉化為具有抑菌作用的次級膽酸，使腸道對難辨梭菌的防禦力下降。「總結來說，抗生素後腸道受傷，低纖會讓它更難癒合，難辨梭菌就能乘虛而入。」

抗生素停藥後「這時期」是關鍵！IBD病友飲食調整有眉角

李柏賢醫生指出，在抗生素停藥後的24周，是腸道最脆弱、纖維最具保護力的時間。研究指出，此時適量補充水溶性纖維如菊糖、燕麥膠質、抵抗性澱粉，以及水果與蔬菜中的膠質，觀察到好菌恢復、初級與次級膽酸重新平衡，也促進腸道黏膜利用短鏈脂肪酸修復，降低難辨梭菌入侵的風險。至於非水溶性纖維，如粗蔬菜纖維或小麥麩皮，發酵性低，對好菌回復幫助則相對有限。

對發炎性腸道疾病(IBD)病友，如果有嚴重發炎、腸壁腫脹、狹窄、腹痛等症狀，不適合攝取高纖，尤其是非水溶性纖維。李柏賢醫生建議，應該依腸道狀態調整纖維攝取量：急性期、狹窄期應避免粗和多纖維；恢復期時可溶性纖維逐步加入，完全緩解期再依腸道耐受度個人化調整。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

