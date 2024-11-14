抹茶的功效｜揀啱時間飲一杯 助你加速燃燒脂肪及抗抑鬱

濃郁帶甘的抹茶，一直都是飲料或甜品的中堅分子，深受年輕一代的喜愛。從營養的角度，抹茶的兒茶素原來比綠茶還要豐富，可以對健康帶來不少益處，例如保護心血管、抗氧化、促進腸胃健康，甚至可以預防認知功能下降、改善睡眠、有助皮膚健康、幫助減重和對抗抑鬱。

台灣一名營養師分享指，抹茶含有豐富的兒茶素及茶多酚，有助降低血壓和膽固醇、預防動脈硬化和血栓形成等，適量攝取可以幫助維持心血管健康。同時，抹茶中的兒茶素和類黃酮都有極強的抗氧化效果，可對抗自由基、防止細胞老化，幫助身體對抗炎症狀。此外，抹茶也含有沒食子酸，與茶多酚均可促進消化道健康，平衡腸道微生物群。

抹茶含有豐富的兒茶素及茶多酚，有助降低血壓和膽固醇、預防動脈硬化和血栓形成等，適量攝取可以幫助維持心血管健康。

活化腦細胞

除此之外，抹茶也含有茶胺酸，有助於活化腦細胞，日本有研究發現每日只要攝取2克的抹茶粉，便可帶來抑制認知衰退的效果。雖然抹茶含有一定分量的咖啡因，但其所含的茶胺酸和兒茶素實有助放鬆心情、改善睡眠，所以只要避免睡前飲用便可。其實，抹茶亦含有維他命A、C、E和多種礦物質，對於皮膚再生、愈合都有好處，並且能滋潤皮膚。

過去研究已表明兒茶素可以促進新陳代謝、減少脂肪堆積，若在運動前1小時飲用無糖抹茶，可使身體更有效燃燒脂肪，加上茶胺酸，更可刺激多巴胺釋放，幫助紓緩壓力和對抗抑鬱情緒。