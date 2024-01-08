抽筋｜唔想夜晚小腿肌肉痙攣痛到醒？　了解原因及舒緩方法

抽筋｜夜晚小腿肌肉痙攣痛到醒 了解原因及舒緩方法

抽筋（又稱肌肉痙攣）泛指全身或局部肌肉不受控制地抽搐。一般來說，抽搐情況會自然消失。大多數抽筋都是發生在腿部，特別是小腿位置，不少人更會在睡覺時因抽筋而「痛醒」。到底抽筋的成因是甚麼？跟缺乏維他命或鈣質有關嗎？又有甚麼方法舒緩和預防呢？Bowtie 團隊今次會逐一解答你的疑問。

抽筋的原因 出現抽筋的原因有很多，主要包括︰ 血液供應不足 或 血液循環欠佳

壓力

年齡老化

身體處於脫水狀態

長期進行高強度運動以致肌肉過度使用或造成肌肉受傷

懷孕

癌症

中風

頭部受傷

羊癇症患者

患有糖尿病、神經肌肉疾病、肝臟或甲狀腺相關的疾病

過量飲酒或酒精中毒

血糖過低

飲食中缺少鉀、鈣或鎂等礦物質

服用特定藥物如：抗精神性藥物、避孕藥、利尿劑、類固醇等

坐姿不當或長時間保持同一姿勢

靜脈曲張

小腿抽筋與心臟有關？哪類人需要注意？ 小腿抽筋通常會在身體靜止時發生，但有時也會在運動期間出現： 睡覺時 由於睡覺時腳掌向下垂，小腿肌肉便處於收縮狀態，如果突然在睡夢中活動下肢時，處於收縮狀態的小腿肌肉要突然快速地進一步收縮，便容易造成抽筋。 運動時 如果小腿筋腱組織彈性不足或柔軟度下降、運動前後沒有足夠熱身和伸展、肌肉過度疲勞及血液循環欠佳等；運動時流汗過多，造成體內電解質不平衡，都會造成運動時出現小腿或大腿抽筋。 造成小腿抽筋的原因與心臟是否有關仍未能確定，但小腿抽筋也可能是靜脈曲張所引致，若靜脈曲張未及時治療，可能會發生靜脈血栓甚至致命的肺栓塞。 有研究報告亦顯示，周邊血管病及關節炎的患者出現抽筋情況的機會較高；此外，小腿抽筋最常發生在長者身上，約 40% – 50 %的長者也有小腿抽筋的經驗。

經常抽筋是缺乏維他命或鈣質？ 經常抽筋也可能跟缺乏維他命或鈣質有關。 服用利尿劑、換氣過度（過度呼吸）、過度嘔吐、飲食中鈣和/或鎂不足等等，會令致體內的鈣或鎂含量不足，都會引致抽筋。 而缺乏維他命 D 亦會導致體內鈣吸收不足；缺乏維他命B（包括維他命B1、B5和B6）亦可能會直接或間接導致肌肉痙攣。 抽筋的舒緩方法 當小腿肌肉抽筋時，切勿勉強站起來，以免因站立不穩而跌倒，造成危險，以下為正確的舒緩方法： 把腳掌向上拉便可以放鬆小腿，如果抽筋時覺得難以站穩，較安全的方法是坐在床邊以雙手拿著一條長毛巾來伸展小腿

當覺得後方小腿抽筋的肌肉微微拉緊，便維持 10 秒

另外，熱敷及按摩均有助紓緩抽筋後出現的肌肉酸痛 若抽筋部位在大腿前面的肌肉： 可屈膝用手抓住足背部，盡量往後拉向臀部，使該部肌肉拉長。 若抽筋部位在大腿後面的肌肉： 則可屈腰收腹，伸直膝關節，舉腿一手緊握踝關節，盡量向上拉，並按摩該部位。