拆解飲食迷思 助減肥降膽固醇

許多人為降低膽固醇而刻意避開所有美食，認為餐餐清淡才是正解；又或為減重而日復日只吃白烚雞胸，誤以為是達標捷徑。這些常見飲食觀念不僅讓飲食變得枯燥，甚至可能影響新陳代謝與營養平衡。屈臣氏註冊營養師林頌雅指出，真正健康飲食並非痛苦戒律，而在於「聰明選擇」和「均衡搭配」。

迷思一：食得愈清淡愈能降膽固醇

事實上，人體約七至八成膽固醇由肝臟自行製造，因此單靠戒食高膽固醇食物(如蛋黃、海鮮等)對降低「壞膽固醇」效果有限。林頌雅表示，更關鍵是控制飲食中的飽和脂肪及反式脂肪。

• 飽和脂肪︰動物肥肉及皮層、牛油、全脂奶及其製品、棕櫚油、椰子油及椰子製品(如椰汁、椰絲)；

• 反式脂肪︰常見於使用氫化植物油製作的煎炸及烘焙食品，包括人造牛油、起酥油、餅乾、脆片、曲奇餅、炸薯條、蛋糕、餡餅、植脂奶粉。

這些壞脂肪會刺激肝臟製造更多膽固醇。若常吃麵包、餅乾等食物，即使飲食看似清淡，同樣可致膽固醇超標。