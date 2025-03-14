拿在手上都看不見？33歲男求醫才知患「全白型白內障」

一名33歲的伍姓男子近半年右眼視力逐漸模糊，但他不在意也未求醫，直到連近在眼前30公分的物體都看不清楚，才決定到眼科就診，經檢查發現竟是「全白型白內障」。

白內障視力模糊 接觸放射線及糖尿病、類固醇恐增罹病率 羅東博愛醫院眼科汪玟儀醫生表示，白內障是指眼睛內的晶狀體逐漸混濁，無法有效透光，導致視力模糊。雖然大多隨著年齡的增長而發展，但也可能因眼部外傷、長期暴曬於紫外線下、接觸放射線、糖尿病、遺傳因素、長期使用類固醇藥物、化療、吸煙、酗酒等因子導致提前發生，對視力造成嚴重影響。 白內障有許多不同類型，包括核性白內障、皮質型白內障、後囊型白內障等。其中，全白型白內障是最為嚴重的類型之一，晶狀體完全混濁呈現全白色，幾乎完全阻擋光線進入眼睛。

全白型白內障 高端顯微手術治療恢復視力 目前醫療上針對白內障，唯一有效的治療方法就是「白內障手術」，術中會移除已經霧白化的晶體，換上人工晶體。不過，羅東博愛醫院眼科醫生汪玟儀提醒，有些患者本身可能伴隨有視網膜或視神經病變，但白內障阻擋眼內後方的結構，像是視網膜和視神經，使得術前無法清楚檢查到視網膜和視神經的狀況，即使白內障手術成功，也可能影響視力恢復。 個案伍姓男子之白內障為全白型白內障，晶狀體變得混濁且腫脹，使得前囊與水晶體分界不清，增加治療手術難度。醫療團隊採用高端顯微手術設備搭配染劑，提高視野清晰度、降低手術難度，成功幫助伍男重拾視力。

並非專屬年長者 應及早發現與治療 由於雙眼共用，因此白內障早期容易被忽略，汪玟儀醫生強調，白內障並非只是年長者的專利，年輕人同樣可能受到其影響。無論年齡大小，及早發現白內障並進行手術治療，能降低手術風險也提高治愈機率，是保持視力健康的重要關鍵。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】