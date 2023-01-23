捱夜｜連假熬夜作息亂小心失智 中醫2大妙招救命

年節親友相聚的時間難得，聚會活動時常進行到夜半時分還未結束，接連好幾天總是在熬夜，而到了就寢時間卻又輾轉難眠，難免對身體造成一定損傷。對此，台北慈濟醫院中醫部呂秉勳醫師提供安神降火小妙招，讓民眾與親友歡度佳節之餘，能夠保養自身健康。

多日作息不規律 嚴重恐失智、猝死

以中醫角度而言，於晚上11點之後入睡者皆屬熬夜，晚上11點至凌晨3點為膽經、肝經循行的時段，是兩肝膽氣血最旺盛的時候，同時也是褪黑激素、生長激素與受體素等多種激素分泌達高峰的時段。呂秉勳醫師指出，多日作息不規律或熬夜會造成精神恍惚、皮膚粗糙、口乾舌燥、口苦、口破、耳鳴、鼻塞、頭痛、眼睛乾澀等症狀，甚至有罹患失智症、癌症以及猝死的風險。