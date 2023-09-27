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健康
2023-09-27 12:30:00

掌上壓姿勢變化型｜兩招訓練腹肌 加強三頭肌

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掌上壓姿勢變化型｜兩招訓練腹肌 加強三頭肌

掌上壓姿勢變化型｜兩招訓練腹肌 加強三頭肌

掌上壓（Push up）是最基本的上肢體力鍛煉動作，也是擁有最多種的變化的訓練動作。不過最重要是，在多種變化型之中，找出一些對你有挑戰性的動作。太易訓練效果未必顯著，太難或會有受傷風險，因此應逐步提難度，切忌操之過急。

今日先介紹兩款中等難度的掌上壓，包括Spiderman Push Up及Diamond Push Up，如果能夠做到普通掌上壓的話，可以挑戰一下。前者同時訓練腹肌；後者則加強三頭肌的訓練。

掌上壓姿勢變化型｜Spiderman Push Up

  1. 以手掌和腳尖支撐身體，手掌略闊於肩膊，保持身體和腳成一直線，挺胸收腹。
  2. 手肘慢慢屈曲至90度，同時右腳離地，右膝蓋觸碰手肘。
  3. 胸肌三頭肌發力，將身體撐至最高，右腳同時返回原處。
  4. 重複以上動作，惟左右腳膝蓋輪流觸碰左右手肘。身體往下時吸氣，撐起時呼氣。做15次為一組，做2至3組。
掌上壓姿勢變化型｜Spiderman Push Up

掌上壓姿勢變化型｜Spiderman Push Up

掌上壓姿勢變化型｜Diamond Push Up

  1. 以手掌和腳尖支撐身體，兩隻手掌靠攏，左右手的拇指和食指形成一個鑽石形，雙腳可微微分開作平衡，身體保持挺直，挺胸收腹。
  2. 手肘慢慢屈曲至90度。
  3. 胸肌三頭肌發力，將身體撐至最高。
  4. 重複以上動作，身體往下時吸氣，撐起時呼氣。做15次為一組，做2至3組。
掌上壓姿勢變化型｜Diamond Push Up

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