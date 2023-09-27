掌上壓姿勢變化型｜兩招訓練腹肌 加強三頭肌

掌上壓（Push up）是最基本的上肢體力鍛煉動作，也是擁有最多種的變化的訓練動作。不過最重要是，在多種變化型之中，找出一些對你有挑戰性的動作。太易訓練效果未必顯著，太難或會有受傷風險，因此應逐步提難度，切忌操之過急。

今日先介紹兩款中等難度的掌上壓，包括Spiderman Push Up及Diamond Push Up，如果能夠做到普通掌上壓的話，可以挑戰一下。前者同時訓練腹肌；後者則加強三頭肌的訓練。