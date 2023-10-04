掌上壓｜3招變化姿勢 訓練胸肌在家運動

無論男女，胸肌訓練也是重要的一環，男士看起來會更加強壯，女士亦可藉此增加承托力，還會令「副乳」縮小。在家中做胸肌運動，主要是做不同形式的掌上壓（英文︰push up），以鍛煉胸大肌不同部分。以下就介紹3種訓練方法。
掌上壓｜Inner Pec Push Ups
針對胸大肌中胸部分、三頭肌、三角肌前束。如果女士胸肌力量未夠，可以膝頭著地的方式去做。
- 以雙手及腳尖支撐身體，雙手靠近放，兩手手指公和食指構成一四邊形。身體維持筆直，挺胸收腹。
- 慢慢屈曲雙手，讓身體往下沉。
- 以胸肌及手臂發力，將身體推起。
- 重複動作做至力竭。推高身體是呼氣，身體下沉時吸氣。做3組。
掌上壓｜Decline Push Ups
針對胸大肌上胸部分、三頭肌、三角肌前束。如果胸肌力量未夠，可以膝頭放上梳化去做。
- 以雙手及腳尖支撐身體，雙手約肩闊。腳放上一個較高的位置，如梳化或高度相若的穩固平面上。身體維持筆直，挺胸收腹。
- 慢慢屈曲雙手，讓身體往下沉，但不要觸地。
- 以胸肌及手臂發力，將身體推起至最高點。
- 做至力竭。推高身體是呼氣，身體下沉時吸氣。做3組。
掌上壓｜板凳撐體
針對胸大肌下胸部分、三頭肌
- 雙手撐住椅子坐墊兩邊，雙腳向前伸，雙手雙腳支撐身體重量，臀部懸空。保持挺胸收腹和沉肩。
- 雙手慢慢屈曲至90度，讓身體往下沉。
- 胸肌和三頭肌發力撐起身體，至原來位置。身體上升時呼氣，下沉時吸氣。
- 重複以上動作，做至力竭，做3組。