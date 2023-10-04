掌上壓｜3招變化姿勢 訓練胸肌在家運動

無論男女，胸肌訓練也是重要的一環，男士看起來會更加強壯，女士亦可藉此增加承托力，還會令「副乳」縮小。在家中做胸肌運動，主要是做不同形式的掌上壓（英文︰push up），以鍛煉胸大肌不同部分。以下就介紹3種訓練方法。