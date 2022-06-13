3個動作 助你做到首次引體上升

背部肌肉雖然自己看不到，不過其實擁有很多功能，例如有助身體保持良好姿勢，減少肩頸問題；萬一有特殊情況需要攀爬也可派上用場。而鍛煉背肌的黃金動作之一引體上升並不是人人一開始就做得到，但可以透過以下運動，慢慢加強背部力量，繼而完成首次引體上升！
肩胛骨引體上升
引體上升是整個背部都要發力的動作，我們可先透過肩胛骨引體上升，鍛煉動作最初段啟動的肌肉。
- 雙手約肩闊懸吊在單槓上。收腹，保持核心穩定。
- 背部發力，將肩胛骨由原本打開的狀態，往脊椎方向夾至最緊。然後慢慢放鬆。
- 發力往中央夾時呼氣，放鬆時吸氣，做10次為一組，做3組。
先鍛煉離心收縮段
雖然未夠力拉起整個人，但由高點慢慢放鬆到最低點的離心收縮一段，氣力一般都會足夠，而訓練這一段也一樣有助肌肉和力量成長，慢慢就做到完整引體上升。
- 在單槓下，先用箱子墊高，又或利用跳躍，在曲手的狀態下捉住單槓，腳離開箱子。
- 背部、手臂發力，用盡量慢的速度下降至手臂伸直位置。
- 動作期間保持暢順呼吸，做8至10次為一組，做3組。
橡筋帶輔助引體上升
到了有一定肌力基礎，可借助橡筋帶的彈力去減低引體上升的強度，到力量有進步時，就可逐步轉用拉力較低的橡筋帶，直至正式做到引體上升。
- 將合適拉力的環狀橡筋帶一端圈在單槓上，雙手約肩闊捉住單槓，然後用腳掌或者屈膝用小腿抵住橡筋圈加一邊。收腹保持核心穩定。
- 由肩胛骨收緊開始，啟動背部肌肉發力，將身體拉上，至下巴升高於單槓。上升過程要保持挺胸。然後慢慢下降至原來位置。
- 升起身體時呼氣，下降時吸氣，做6至8次為一組，做3組。