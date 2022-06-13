3個動作 助你做到首次引體上升

背部肌肉雖然自己看不到，不過其實擁有很多功能，例如有助身體保持良好姿勢，減少肩頸問題；萬一有特殊情況需要攀爬也可派上用場。而鍛煉背肌的黃金動作之一引體上升並不是人人一開始就做得到，但可以透過以下運動，慢慢加強背部力量，繼而完成首次引體上升！

肩胛骨引體上升

引體上升是整個背部都要發力的動作，我們可先透過肩胛骨引體上升，鍛煉動作最初段啟動的肌肉。