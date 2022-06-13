熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證 賞你遊 父親節2022 報稅 猴痘 新盤 姜濤 烏克蘭局勢 周顯
返回
健康
2022-06-13 11:33:22

3個動作 助你做到首次引體上升

分享：
引體上升

背部肌肉雖然自己看不到，不過其實擁有很多功能，例如有助身體保持良好姿勢，減少肩頸問題；萬一有特殊情況需要攀爬也可派上用場。而鍛煉背肌的黃金動作之一引體上升並不是人人一開始就做得到，但可以透過以下運動，慢慢加強背部力量，繼而完成首次引體上升！

 

肩胛骨引體上升

引體上升是整個背部都要發力的動作，我們可先透過肩胛骨引體上升，鍛煉動作最初段啟動的肌肉。

  1. 雙手約肩闊懸吊在單槓上。收腹，保持核心穩定。
  2. 背部發力，將肩胛骨由原本打開的狀態，往脊椎方向夾至最緊。然後慢慢放鬆。
  3. 發力往中央夾時呼氣，放鬆時吸氣，做10次為一組，做3組。
肩胛骨引體上升

肩胛骨引體上升訓練中下斜方肌、稜形肌等。

先鍛煉離心收縮段

雖然未夠力拉起整個人，但由高點慢慢放鬆到最低點的離心收縮一段，氣力一般都會足夠，而訓練這一段也一樣有助肌肉和力量成長，慢慢就做到完整引體上升。

  1. 在單槓下，先用箱子墊高，又或利用跳躍，在曲手的狀態下捉住單槓，腳離開箱子。
  2. 背部、手臂發力，用盡量慢的速度下降至手臂伸直位置。
  3. 動作期間保持暢順呼吸，做810次為一組，做3組。
引體上升

肌肉的離心收縮段，往往比向心收縮段大力，而訓練離心收縮的力量，亦可助向心收縮力量提升。

橡筋帶輔助引體上升

到了有一定肌力基礎，可借助橡筋帶的彈力去減低引體上升的強度，到力量有進步時，就可逐步轉用拉力較低的橡筋帶，直至正式做到引體上升。

  1. 將合適拉力的環狀橡筋帶一端圈在單槓上，雙手約肩闊捉住單槓，然後用腳掌或者屈膝用小腿抵住橡筋圈加一邊。收腹保持核心穩定。
  2. 由肩胛骨收緊開始，啟動背部肌肉發力，將身體拉上，至下巴升高於單槓。上升過程要保持挺胸。然後慢慢下降至原來位置。
  3. 升起身體時呼氣，下降時吸氣，做6至8次為一組，做3組。
引體上升

利用橡筋帶作輔助，可減輕引體上升的負荷。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受