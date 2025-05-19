排便見血=大腸癌？醫生教分肛裂/痔瘡/大腸癌症狀 2大關鍵症狀即求醫

發現排便見血就一定是大腸癌？有醫生指，如果排便出血其實未必與大腸癌有關，可能是與急性肛裂或內痔出等症狀有關。她指出3者的典型症狀，並指出其處置方法。另外，亦指出，如果排便見血同時有大症狀， 就可能是患上大腸癌的警號。

醫生教分肛裂/痔瘡/大腸癌症狀 外科醫生鍾雲霓在其facebook專頁上分享指，如果發現排便見血時不用慌張，其實大多數的排便出血都不是惡性，不過卻很難用肉眼分辨，不過，她建議可以觀察以下症狀，以區分到底排便見血是肛裂、痔瘡還是大腸癌，並必要時及時就醫： 1. 肛裂：同時出現疼痛與鮮血 典型症狀：排便時明顯撕裂痛，就如「肛門像被砂紙刮過」，紙巾擦拭見鮮紅血漬，或馬桶水面漂浮小量血滴。

應對方法：增加水分攝取與膳食纖維。多數2個月就會自癒。 2. 內痔：無痛性鮮紅血便 典型症狀：無痛出血，排便後會出現血塊，常伴隨肛門腫脹異物感。辛辣飲食、熬夜、久坐易誘發內痔出血。

應對方法：若只是偶發小量出血，可以調整生活型態觀察；若發作頻繁，出血量甚至會染紅整座馬桶，就建議求醫評估結紮或手術治療。 3. 大腸癌警訊：隱匿型出血 典型症狀：無痛血便，但連一點異物感都沒有，同時會合併排便頻率驟變，如腹瀉或便秘交替等症狀。

應對方法：45歲以上族群首選大腸鏡檢查，若結果正常可間隔3至5年追蹤。

排便頻率驟變3大成因 鍾醫生提醒，如果只有排便頻率驟變也不一定是大腸鏡，當排便從順暢變便秘，或從穩定變腹瀉，有可能是以下3大原因所致：當排便規律出現「質、量、頻率」三重變化時，可依此初步判斷： 痔瘡： 症狀：硬便、便秘或間歇出血。

應對方法：多喝水，並攝取纖維飲食，建議避免久坐。 大腸腫瘤： 症狀：反覆腹瀉、排便帶黏液還出血、便秘→體重變輕→貧血。

應對方法： 立即安排腸鏡檢查，建議每3至5年一次大腸鏡檢查。 腸躁症： 症狀：短期腹瀉/便秘無其他症狀 。

應對方法：攝取纖維飲食，並多喝水，再觀察兩周，通常能見效。