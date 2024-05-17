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健康
2024-05-17 11:30:00

控制血壓靠運動 平板或深蹲有助降血壓防中風

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平板支撐

中風是常見的疾病殺手，即使及時創救也可能帶來嚴重後遺症及殘障，而預防中風的其中一個關鍵就是控制血壓。如何才能有效控制血壓在健康範圍？有研究便發現，所有運動都能幫助降低血壓，當中以等長收縮訓練，例如常見的平板支撐(Plank)或靠牆深蹲，是降低血壓的最佳運動選擇之一。

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所有運動均可降血壓

該項研究分析了1990年至2023年間發表的270項臨床測驗，涵蓋近1.6萬人的運動習慣及健康數據。結果顯示，所有運動都能降低血壓，但不同運動對降低上下壓的效果稍有不同：

  • 等長收縮運動訓練 8.24/4mmHg
  • 綜合訓練6.04/2.54mmHg
  • 帶氧運動訓練4.49/2.53mmHg
  • 阻力運動或重量訓練4.55/3.04mm Hg
  • 高強度間歇運動4.08/2.50mmHg
靠牆深蹲

靠牆深蹲等等長收縮訓練(Isometric Training)對身體產生的壓力與帶氧運動截然不同，只要保持兩分鐘便已經可以提高肌肉的緊張度，到放鬆時就會導致血液突然湧入，帶動血液流動，情況就等同幫血管做運動一樣。

幫血管做運動

研究人員表示，靠牆深蹲及平板支撐等等長收縮訓練(Isometric Training)對身體產生的壓力與帶氧運動截然不同，只要保持兩分鐘便已經可以提高肌肉的緊張度，到放鬆時就會導致血液突然湧入，帶動血液流動，情況就等同幫血管做運動一樣。有關研究已刊載於《BJSM》。

健康正常的人，收縮壓及舒張壓(上壓及下壓)應低於130/85 mm/Hg， 若超過140/90 mm/Hg便屬於血壓過高，需要採取措施控制，包括調控飲食及生活模式及藥物治療等，否則長遠會增加心血管疾病及腎病等風險。

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