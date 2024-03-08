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健康
2024-03-08 18:26:00

控制血糖｜擊退糖尿病4個建議 高纖低糖 蛋白質足

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控制血糖｜擊退糖尿病4個建議 高纖低糖 蛋白質足

控制血糖｜擊退糖尿病4個建議 高纖低糖 蛋白質足

糖尿病是常見的慢性疾病，沒有妥善治療可能引起心血管疾病及腎衰竭等併發症，不少患者怕血糖急升連飯也不敢多吃。其實只要掌握控制血管的4個招數，適量進食飯麵亦不會影響血糖的控制。

控制血糖建議1. 高纖低糖飲食

纖維豐富的蔬菜絕對是糖尿病患者進食的首選，而且食用分量要比主食澱粉食物多，可幫助延緩血糖上升，能有效穩定血糖。除了蔬菜之外，全榖類主食亦比精緻澱粉含有更多纖維，以全穀雜糧及帶皮的根莖類食為替代白飯等精緻澱粉，便是不錯的選擇。至於纖維含量豐富的水果，亦有不少糖分，吃多了隨時令血糖飈升，故此一定要嚴控食量。

7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖）

控制血糖建議2. 蛋白質要足夠

蛋白質需要較長時間消化，可以延長飽感抑制飢餓感過早出現，豆、魚、蛋及肉類等都能提供大量蛋白質，若想吃豬、牛、羊等紅肉就要選擇瘦肉。另外，蛋白質應多選用新鮮或急凍的食物，避免罐頭或加工食物，烹調肉類前最好先去皮及切除肥膏，以減低動物脂肪的含量。

糖尿病飲食｜7大降血糖推介。（am730製圖） 糖尿病飲食｜7大降血糖推介。（am730製圖） 糖尿病飲食｜7大降血糖推介。（am730製圖） 糖尿病飲食｜7大降血糖推介。（am730製圖）

控制血糖建議3. 要吃好油果仁

不少糖尿病患者同時有高血壓及高血脂等問題，而攝取好油就有助管控血脂水平，如橄欖油、苦茶油、芥花油、亞麻籽油、芝麻油等，同時亦要注意烹調方式，熱量高的油炸食物容易致胖，可能會令糖尿病情加劇。此外，每天吃幾粒無調味的果仁，都能幫助身體吸收好油。亦可以選用植物油烹調，及注意用油份量，每人每餐的食用量應為1至2匙。

橄欖油

攝取好油就有助管控血脂水平。

控制血糖建議4. 少鹽助控血壓

清淡飲食有助控制血糖及血壓，可用一些辛香料調味，如黑胡椒、迷迭香等，或加入洋蔥、九層塔、青蔥、大蒜等食材，以香氣來取代調味料，幫助減少鈉的攝取量，有助控制血壓。

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辛香料

用一些辛香料調味，有助減少鈉的攝取量。

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