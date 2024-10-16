提升乳癌認知 為乳綢繆

香港乳癌基金會早前發表《香港乳癌資料庫第16號報告》發現，本港市民對乳癌的認知仍然不足，例如不少人誤以為遺傳是患上乳癌最重要原因，而事實上，約 84%乳癌患者並無家族史，高危因素之首是缺乏運動(每周少於3小時)。正值「粉紅十月」乳癌關注月，為傳達正確的乳健資訊，香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生及基金會乳健中心顧問委員會主席熊維嘉醫生合著，並與乳癌支援中心委員會成員、編者詹佩華女士合作譜出新書《為乳綢繆》。

多項籌款活動 另一方面，「粉紅十月」除有10月20日的「乳健同行」會年度步行籌款盛事外，還有多項等籌款活動舉行，望公眾支持基金會工作，對抗乳癌： 信和酒店：粉紅籌款活動包括粉紅芭莎、玻璃畫氣氛燈工作坊、大班廳粉紅點心等將於括香港富麗敦海洋公園酒店、香港黃金海岸酒店、黃金海岸遊艇及鄉村俱樂部、皇家太平洋酒店舉行，部分收益將捐贈給基金會。

凱悅酒店：如希望享用特別的粉紅主題蛋糕和粉紅菜單，可到香港尖沙咀凱悅酒店、香港沙田凱悅酒店、香港維港凱悅尚莘酒店、香港君悅酒店。部分收益將捐贈給基金會。

香港銀樾美憬閣精選酒店：特別製作刺繡襟章，售價 100 元，出售襟章的淨收益捐予基金會。

雅詩蘭黛集團 ( 香港 ) ：推出限量粉紅絲帶產品義賣，部分收益贈予基金會，參與品牌包括 Bobbi Brown 、 Clinique 、 Estee Lauder 、 Jo Malone London 及 La Mer 。

A-1 Bakery ：在十月推出期間限定「 A1 x HKBCF 草莓牛角酥」，每售出一個，將撥捐 1 元予基金會。

卡撒天嬌：十月挑選出一系列粉紅色床品，扣除成本後撥捐部分收益予基金會。

Gaze Fitness ： 10 月 20 日的課堂扣除行政費後全數撥捐基金會。凡參與「乳健同行 2024 」及午餐聚會，將獲贈一節瑜伽或普拉提課堂。

KAHI ：舉辦網上慈善銷售活動。每售出一支 KAHI Multi Balm 保濕及抗皺棒，將捐贈 50 元給基金會。

Samuel Ashley ：全線門市十月份營業額 1% 捐予基金會。

Sofina ： 10 月至 11 月期間美容顧問佩戴「粉紅絲帶」徽章，推廣乳健訊息。

TAYMA Fine Jewellery ： 10 月 18 日舉辦粉紅派對和慈善銷售，部分收益將捐贈給香港乳癌基金會。

the Arca ：推出一系列粉紅活動包括法式下午茶、插花工作坊與茶品品嘗、健康工作坊、超級粉紅市集。活動部分收益捐贈給基金會。

Verde Jewellery ：推出特別版蝴蝶手鏈，並於 10 月 18 日在他們的商店舉行慈善銷售活動。部分收益將直接惠及基金會。

Wacoal ：推行「 Pink Ribbon Act 」，提高女性乳癌意識，將粉紅十月的部分收益捐予基金會，並與基金會合作為會員提供女性體檢優惠。