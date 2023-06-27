提升「腸胃」保護力對抗夏季流行病！2招顧及腸胃力＋免疫力

進入夏季，雖然COVID-19疫情趨緩，但仍有許多病毒正蠢蠢欲動，尤其近期許多人出去遊玩，這也增加了感染的風險。面對夏日種種流行病，萬芳醫院消化內科主治醫生張智翔表示，若能照顧好腸胃道健康，提升腸道保護力，維持免疫機能，就能提升免疫力。
保持腸胃道健康 可調節免疫功能、維持免疫力
現代人生活忙碌、飲食作息不正常，難免會有腸胃不適的症狀，有些人甚至會因此感到全身無精打采，其實這是因為「腸胃」又被稱為人的第二大腦，它與許多身體系統的調節相互關聯。
張智翔醫生表示，腸腦軸中的腸道細菌會藉由活性代謝產物對身體多個系統進行調節，帶動細胞活動，調節人體免疫與代謝，此過程也會影響身體健康，甚至改善情緒，如果保持健康的腸道，能相對應地調節免疫機能。
因此「腸胃健康」至關重要，張智翔醫生建議，應平時注意營養攝取，讓腸胃道保持正向循環，便可維持免疫力。
食物保存、飲食選擇要注意 2招維護腸道、免疫健康
夏天氣候炎熱，溫度、濕度都較高，如果沒有做好食物保存，食物容易孳生細菌造成感染，引起腸胃道疾病。另一方面，聚會增加，人與人之間相互感染腸道病毒或流感的可能性也隨之提升。
張智翔醫生提醒，民眾千萬不要掉以輕心，外出用餐時需注意餐廳的選擇，並做好基本防疫措施，並記得勤洗手，平時也可透過以下2方法，維護免疫系統健康，以降低疾病感染風險：
「補充維生素C」：除了均衡飲食外，更建議挑選富含維生素C的天然原型食物，而且最好是現切現吃，避免營養素受到環境影響而流失。
「提升腸道保護力」：多吃蔬果可促進腸胃道蠕動，像是富含酵素及膳食纖維的水果(如：菠蘿、奇異果等)，可防止便秘、維持腸道機能，進而維持身體健康。
消化不良後引起的腸胃不適，可能會導致腸道免疫功能下降，張智翔醫生提醒，應多加食用富含膳食纖維的蔬果，補充均衡營養、並保持腸胃道蠕動，飯後也建議透過散步來幫助消化，擁有健康的腸道，不僅能有效提升自我免疫力，更能輕鬆面對新冠疫情後的全新生活。
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