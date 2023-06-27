提升「腸胃」保護力對抗夏季流行病！2招顧及腸胃力＋免疫力

進入夏季，雖然COVID-19疫情趨緩，但仍有許多病毒正蠢蠢欲動，尤其近期許多人出去遊玩，這也增加了感染的風險。面對夏日種種流行病，萬芳醫院消化內科主治醫生張智翔表示，若能照顧好腸胃道健康，提升腸道保護力，維持免疫機能，就能提升免疫力。

保持腸胃道健康 可調節免疫功能、維持免疫力

現代人生活忙碌、飲食作息不正常，難免會有腸胃不適的症狀，有些人甚至會因此感到全身無精打采，其實這是因為「腸胃」又被稱為人的第二大腦，它與許多身體系統的調節相互關聯。

張智翔醫生表示，腸腦軸中的腸道細菌會藉由活性代謝產物對身體多個系統進行調節，帶動細胞活動，調節人體免疫與代謝，此過程也會影響身體健康，甚至改善情緒，如果保持健康的腸道，能相對應地調節免疫機能。

因此「腸胃健康」至關重要，張智翔醫生建議，應平時注意營養攝取，讓腸胃道保持正向循環，便可維持免疫力。